SBL》狂輸44分！韋陳明怒罵：台銀不配打SBL

2018年11月24日 21:43 中時電子報 黃及人

台銀總教練韋陳明不滿尺度跟裁判對嗆。(中華籃協提供)

台銀再次寫下難堪SBL紀錄！面對台啤全場高達5成19投籃命中率，三分命中率更有4成81，台銀24日被轟到潰不成軍，最後以59比103慘敗收場，狂輸44分的結局，更一舉改寫SBL史上單場最多輸分紀錄，輸得有夠丟臉！

原本的SBL單場最多輸分紀錄，是在2005年1月29日(第2季)，當時台銀64比106輸給裕隆，42分的最多輸分紀錄，一直保持到今天才被改寫，巧合的是，這項難堪紀錄保持者仍是台銀，也讓台銀總教練韋陳明賽後臉色鐵青。

「我們打了一場非常難看的球賽，台銀根本不配成為SBL球隊，比賽起伏實在太大，」韋陳明說，「我們只要一輸就潰不成軍，心理層面的因素遠遠大過技術層面，球員到了下半場都不敢正面看我，簡直完全喪失攻擊欲望。」

韋陳明甚至說出更重的話，「我想這支球隊應該需要重新洗牌，或是解散重組才行，以現在我們的陣容來說，很難成為即將職業化的SBL球隊之一，拿出這樣離譜的表現，實在是對現場觀眾很不公平，但我必須負起最大責任。」

台啤12名登錄球員都有得分進帳，塞瑟夫18分最高，三分球投6中4、獨拿16分的張羽霖說：「其實季初我的狀態很差，感謝三哥(台啤總教練周俊三)仍給機會。」一旁的周俊三不禁開起玩笑，「我想你有可能抱小孩抱太久了」

周俊三強調，這場比賽能以懸殊比數取勝，主因是有效封鎖張博勝、史密斯與伍茲3名台銀球員火力，以及靠著塞瑟夫、愛德兩名歐洲洋將的團隊體系打法，才有辦法做到分享球權，台啤全場傳出29助攻，就已完全證明這點了。

(中時電子報)