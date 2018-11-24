盧秀燕：好好治理台中就是回報人民的最好方法

2018年11月24日 22:03 中時 馮惠宜

林欣儀、馮惠宜／台中報導

在確定當選台中市長後，盧秀燕除感謝支持者，也透露曾和林佳龍通過電話，承諾，未來施政一定不分黨派、超越藍綠；她認為，此次勝選除感謝韓國瑜協助輔選，也代表人心思變，最後更強調，好好治理台中就是回報人民最好的方法。

盧秀燕在發表勝選感言後，也說自己和林佳龍通過電話，林佳龍非常有風度，他向她道賀，她也請他未來在市政上繼續幫忙，並且承諾，好的市政，會來繼續延續；並且強調，未來盧燕的市政會超越藍綠、不分黨派。

另，對於空污問題，她強調，空污是她最重視的問題，未來會嚴格控管、減媒與停止中電北送，在這場選舉當中，選民做了選擇，也代表選民選擇了她的政見，她希望中央能聆聽到台中市民的心聲，大家希望台北的電廠自己發電，中部不應該因為中電北送、火力全開，製造那麼多空污，他希望今天的選舉結果，可以讓中央真正聆聽到地方的聲音。

對於過去林佳龍的票倉倒向盧陣營，盧秀燕認為是，民心向背、民心思變，所以把它投射在選票上，另外，也是輔選幹部非常的努力，全體輔選幹部、志工好朋友大家的努力，包括里長、市議員候選人都把市長的選舉看得比自己還重要，陪他拉票、掃街。

對於她自己的勝選，她認為韓國瑜效應幫助很多，她強調：一三三救台灣，這場選舉不只是地方選舉，是人民表達心聲的選舉，人民挺身而出，為台灣、台中的未來展現態度，這場選舉最重大的意義是人民的勝利，無可否認，大家在最後互相幫忙，尤其是韓國瑜展現的輔選，以他無私的支援以及輔選，當然也包括其他好朋友如前總統馬英九、朱立倫、吳敦義主席等幫忙，她也強調任何的勝利都是大家一起努力，決非候選人一己之力可成功。

她強調，最重要是市民給他們機會與選票，未來回報大家最好的方法就是好好的治理台中，把台中的空污、經濟、教育，以及台中各方面的工作作好，這就是報達市民朋友最好的辦法。

(中時 )