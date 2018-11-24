齊豫號召 峰華齊唱抱病開唱做公益

齊豫今晚開唱。(粘耿豪攝)

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趙詠華開場獻跳〈圓舞曲〉。(粘耿豪攝)
青峰抱病開唱。(粘耿豪攝)

齊豫、趙詠華、吳青峰三人24日在台北國際會中心開唱，舉辦「峰華齊唱」慈善音樂會，3100張門票全數售罄，共募得600萬元善款。齊豫昨在台上爆料有暈眩症的趙詠華，為了演出克服病魔練舞，青峰更是因感冒，連吊了三天點滴抱病登場。

今晚趙詠華身著紅色蓬蓬紗裙，邊跳著〈圓舞曲〉華麗出場，原本就有五年國標舞資歷的她，克服暈眩症再苦練2個月的舞蹈。隨後吳青峰接力演唱〈春光乍洩〉，齊豫再接著獻唱以〈夜來香〉、〈蘇州河邊〉、〈阿蘭娜〉組成的組曲，以復古味歌舞秀開場，齊豫笑說：「今晚演唱會有點時空交錯的感覺，有點回憶跟前瞻的感覺，有老中青歌手在台上自然呈現。」

3個人今共唱33首歌曲，除了彼此的經典歌，齊豫還演唱英文歌〈Whoever Finds This, I Love You〉，及許冠傑與張國榮演唱的〈沉默是金〉；趙詠華為現場的年長歌迷們準備了江蕙的〈落雨聲〉；青峰則選唱〈迷幻〉、〈彩虹〉組曲，聲援婚姻平權，三人最後合唱〈夢田〉為演唱會劃下句點。

不同於一般慈善活動會先扣除成本，此次收入將全數捐助長輩照護機構，成本等費用由齊豫及友人籌募或自掏腰包補足。

(中時 )

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