民進黨大敗洪耀福辭職 坦承「選戰策略嚴重錯」

2018年11月24日 21:59 中時 曾薏蘋

民進黨九合一大選挫敗，民進黨秘書長洪耀福在記者會中表示，今天選舉的挫敗，可證明是「黨在選戰策略嚴重失誤」；「我要很誠懇對全國支持者表達歉意，我會辭去民進黨秘書長職務。」

洪耀福與選對會召集人林錫耀、陳明文及執行長黃承國四人，在記者會中向支持者二度鞠躬道歉。

洪耀福說，黨主席請辭後會，規定會由中常委互推主席，會依照從中常委互推一名為代理主席，代理主席上任後，很快進行黨的改組，並盡快處理產生，讓新的隊伍能有嶄新面貌、嶄新的思維，繼續帶領黨往前進；下週三中常會會推出代理黨主席。

洪耀福表示，這次很多縣市在選前都很緊繃，他們也盡全力努力，既然人民這樣決定，民進黨要充分尊重，接受選民的決定，也坦然接受這個事實。

至於這次高雄、新北的挫敗；他說，這次是個挫敗，民進黨都坦然面對，既然為何會這樣，會去了解跟分析。

他指出，民進黨在這次選舉的挫敗，是人民對政府施政的檢驗，而投票的結果，「顯示人民並不滿意。對此，我感到抱歉，已向蔡英文總統口頭請辭」，負起政治責任。「我們會深刻反省，再給我們一點時間，我們會把他歸納，會把策略作為總歸納」。

至於除了選戰策略挫敗，還有其他公投等相關議題？是人民反感？他說，結果是這樣，民進黨會深思反省，做得不好去改進，這次是給民進黨很深刻教訓，民進黨是一個會反省的政黨，也曾經失敗過，反省是民進黨重要價值，「我也在這項全國支持民進黨的好朋友，致歉」，「我們努力不夠，讓你們很難過，不要對民主失去信心」，民主一項是民進黨堅持的價值，改革是必走的道路，過程中雖然有錯植、失敗，我們會反省，重新站起，這是民進黨長期以來的價值，我們會朝這方向努力。

提到2020大選總統提名及佈局；洪耀福表示，民進黨會深刻教訓，對黨如何重新佈局爭取人民支持，都會深刻檢討、反省；總統提名部分，民進黨有提名制度，等新的黨領導隊伍產生後，會討論提名方案。

(中時 )