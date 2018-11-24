鄭靚歆甜牽女友放閃 投票所當首投族

2018年11月24日 22:01 中時 洪秀瑛

鄭靚歆是首投族。（鄭靚歆提供）

鄭靚歆開心投下神聖1票。（鄭靚歆提供）

《20之後》演員群。（公視提供）

《20之後》演員群。（公視提供）

已出櫃的年輕演員鄭靚歆，今和女友Grace牽著手走進投票所，她說在投票的小學外，看到很多愛家公投的宣傳車，她和女友牽手現身，引來不少目光和耳語，「我想讓這些人知道，愛沒有區別，少數不代表是異樣」。她說奶奶在通訊軟體Line裡接收到多方誤導及洗腦式訊息，有一天奶奶突然問她：「同性戀真的是安全的嗎？」媽媽跳出來幫她說話，「奶奶才明白跟她接受到的訊息誤差很大，我們真的要多跟長輩聊天及溝通，才能了解他們的想法，否則對立及衝突就會越來越大」。

和她一起拍公視戲《20之後》的23歲演員胡釋安，今年也是首投族，從小在美國就學的他，對選舉印象最深的反倒是川普與希拉蕊的美國總統大選，他形容「對很多美國朋友來說，有點爆冷門的感覺」。家住花蓮的林孫煜豪返鄉投票，「履行一個公民的義務，做了一件也許能讓我們生活更好的事」。他表示「選舉好像在炒菜，覺得各方端上的菜都極具巧思，大家投票前細細選擇，哪一邊是用愛下去炒的」。

回憶第一次投票，葉慈毓說「還沒有被背叛的問題或是那樣的防備心，是一個很理想狀態，非常珍貴」。當時晚餐邊看開票，她說「緊張！看著新聞報導的數字心情懸在半空」。葉慈毓也認為這次的公投「為整個社會帶來更多溝通的可能，不同立場的說法、資訊繁多，要做的功課也很多」，身邊很多人光看選舉公報就昏頭，但認真的她也認為，能用選票直接參與公共議題非常幸運。

(中時 )