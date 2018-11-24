民進黨挫敗！涉台權威人士：軍機續繞台 邦交國再斷

2018年11月24日 22:53 中時 林勁傑、旺報 呂佳蓉

九合一選舉結果，民進黨大敗！大陸涉台人士指出，不相信蔡政府會在選後承認九二共識，既然民進黨這棟大樓已失民意在搖晃，大陸對民進黨已無任何期待，希望其盡速垮台。所以，G20峰會後，台灣會再失邦交國，大陸也將恢復軍機艦繞台，持續全面壓迫民進黨當局。

大陸涉台人士認為，選舉結果代表蔡英文、賴清德等已提前跛腳，加上半年後藍綠就要推出2020年總統選舉參選人，蔡英文將辭黨主席、行政院長賴清德可能下台，蔡賴當然可以搭配選2020年，但要面臨正當性的問題。

大陸涉台人士強調，大陸對台政策主軸不會因選舉結果有任何改變，持續全面操之在我，壓迫民進黨當局打國際牌的空間。大陸國家主席習近平將出席11月29日在阿根廷舉行的G20峰會，並首訪巴拿馬，到時至少有一到兩個台灣拉美邦交國跟中國建交。大陸正幫尼加拉瓜蓋運河，與中國經貿關係不斷增長的瓜地馬拉，還曾派部長級官員密訪中國，這兩國大家自己想想吧。

至於下一波的大陸軍機艦繞台，大陸有關人士透露，會有更多戰術動作，意即更貼近時實戰，更強化海空一體，將海軍艦隊將納入聯合作戰體系。從外交、軍事上全面把台灣事務內政化，這不會有任何放鬆。

(中時 )