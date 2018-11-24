桃園》鄭文燦：這是沒有喜悅的勝利 需要更謙卑

2018年11月24日 22:13 中時 甘嘉雯

鄭文燦帶領市府團隊感謝選民的支持。（甘嘉雯攝）

支持者擠滿鄭文燦北區競選總部。（甘嘉雯攝）

支持者擠滿鄭文燦北區競選總部。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦24日晚間9點半與市府團隊現身北區競選總部，他感謝桃園市民給他的每一張選票，這代表對桃園的肯定，這也是所謂的鄭文燦模式，桃園市13鄉鎮民進黨全部獲勝，也代表市民頭家對市府團隊4年執政成績的肯定，也代表對於桃園未來發展的期待，他第一時間致電給對手國民黨的陳學聖委員，他也希望陳委員可以成為「桃園隊」的一員。

面對綠營這次在其他縣市選舉中敗選，鄭文燦說「這是沒有喜悅的勝利，我們要更謙卑，更承擔，也要更認真更打拚，民主政治的道理，水可載舟也可覆舟」、「民主給了我們機會，民主也給了我們反省，我希望每一份反省，都是沉澱再出發的動力，從失敗中得到教訓」，一定兢兢業業，用如臨深淵這樣的心情，來做好我們市民交付的每一項工作。

「我特別跟我的競爭對手陳學聖委員也通了電話，我告訴他選舉已經結束，桃園隊還是桃園隊」，希望在不同崗位上一起合作讓桃園更好，展現君子風度。

鄭文燦表示，要建設不要吵架，我們要把握桃園的黃金時刻，讓桃園能夠轉大人」，希望桃園能夠成為市民心中一個好工作、好生活、好就業、好創業的地方，也要成為年輕人追求人生夢想的起點，過去的4年如此未來4年也是一樣。

鄭文燦也感謝市政府每一位同仁，4年來兢兢業業，總是想到如何幫桃園創造更美好的建設，也要謝謝市議會的夥伴給予他最充分的支持，不論是哪一個政黨或者無黨籍，都給了他最大的力量，我相信桃園執政的經驗，超越對立翻轉桃園，這不只是鄭文燦的模式，這代表了我們尋求讓桃園成為一個追求進步的桃園隊。

對於市民給他的支持，鄭文燦說，「我的心中是感動的，大家給我的每一張選票，我會放在心中」，能夠為自己故鄉做事，是一件幸福的事情，會帶著這份使命往前走，讓未來的4年，讓桃園發展得更好。

(中時 )