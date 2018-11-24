新北》侯友宜發表勝選感言 勿忘民進黨執政失利的教訓

2018年11月24日 22:30 中時 吳岳修

侯友宜發表勝選感言

【神探戰勝老縣長！侯友宜無懸念拿下新北】

新北市長當選人侯友宜晚間9時10分在太太任美玲、新北市長朱立倫夫婦及競選團隊的陪同下進場，侯友宜發表勝選感言，他感謝新北市民對他滿滿的疼惜及支持，「一枝草一點露，一張票一世情」，他也要感謝朱立倫市長8年來帶領市府團隊打下的良好建設基礎，他要繼朱立倫之後一棒接一棒，把市政做得更好。

侯友宜也謝謝身旁這群平均27歲、沒有輔選經驗的競選團隊，過去270天陪他打了辛苦的仗，團結、努力、不怕困難，小蝦米贏了大鯨魚，他同時也要感謝跟在旁邊風雨無阻的媒體記者，未來他會跟市民緊緊站一起，一起打拚新北市的好日子，「我會當第一線的市長」。

侯友宜表示，他得知當選後曾試圖聯繫蘇院長致意，可惜沒能聯絡上，但他有留言向蘇院長表達感謝，他很珍惜這場選戰的過程，也會把蘇院長重要的政見列為參考，希望選後能打造一個團結美好的新北市。

侯友宜強調，這是他第一次選舉，過去常看到選舉時用抹黑、攻擊、謾罵的負面選舉，他從現在開始要證明一件事，「用正向的力量就能贏得一切」，用正派向前走，用台灣人忠厚、祝福、理解、包容來看待選舉，來改變台灣選舉文化的價值。

「她是我太太任美玲」，侯友宜牽起妻子任美玲的手向台下所有群眾介紹，「我很感謝我的太太」，他擔任公職38年來，這是太太第一次陪他公開站群眾前。

侯友宜說，這次選舉給他很深的感觸，民進黨執政才2年多，社會風向就發生巨大改變，雖然今天贏得了勝選，但千萬不要忘了這個教訓，要戰戰兢兢、如履薄冰，全力以赴隨時告訴自己，民意如流水，如果不努力，稍有鬆懈，就會對不起新北市民的託付。

侯友宜最後表示，他會加倍認真打拚，用奉獻犧牲的精神來看顧新北市，來替新北市打拚好日子，也要打拚中華民國的未來。

(中時 )