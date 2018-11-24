外媒驚奇 台史上最奇葩選舉 未投完票就開票

2018年11月24日 22:37 中時電子報 盧伯華

2018年九合一選舉綁公投造成投票所塞車，民眾抱怨連連，不只造成投票時間截止時還有大量民眾排隊等待投票，也出現部份投開票所已經開票多時，竟還有部份投票所未完成投票的奇觀。許多選民一邊排隊還能一邊看電視與網路的開票現場直播，是否能因此改變尚在排隊者的投票意向，引發許多議論。

九合一選舉投票塞車問題幾乎成為24日投票進行期間最主要的新聞，民眾大罵中選會在諸多投票的安排上存在缺失，造成公投票圈選排隊過長，拖慢投票速度。以致4點截止投票後還沒能消化完人數，形成邊開票邊投票的狀況。這種現象不只是在台灣為首次出現，連日媒《產經新聞》都報導此一在全球都屬罕見的現象。

《產經新聞》以「台灣地方選舉混亂，結束投票後投票所仍大排長龍」為題報導說，在投票時間截止後，仍有眾多民眾未完成投票，排隊投票的民眾隊伍就像長蛇一樣。有些投票所尚未完成投票，但有部份投票所已經開票，透過媒體即時報導，是否影響到尚在等候投票民眾的投票動向，引發選民不少議論。

這場全民一起排隊的大型政治活動被部份人諷刺為「全民罰站」及「大選加考閱讀測驗」，也發生許多民眾不耐久候或看不懂公投票的情況下的失序事件，全國共發生53件52人撕毀選票，這些情緒性舉動將按選罷法進行罰款每件新台幣5000元。加上其他違規事件如攜帶手機或攝影器材進入投票所、隱匿選票、亮票、喧嘩等，總共出現123起，也是近年來違規狀況最多的一次選舉。

(中時電子報)