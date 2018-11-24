慘敗的民進黨2020推誰？大家來填__

2018年11月24日 22:45 中時電子報 林郁庭

何啟聖發文。（圖/翻攝自何啟聖臉書）

九合一選舉大敗，目前全台22縣市，民進黨只拿到6縣市，幾乎失守2/3。蔡英文宣布即日起辭民進黨主席。她說，身為執政黨主席，今天要負起完全責任，從現在開始辭去民主進步黨主席一職，我努力不夠，讓選民失望，我要表達歉意。民進黨內記者會一播出，馬上引起許多網友一片罵聲。

行政院長賴清德今晚表示，九合一大選，是人民對政府施政的檢驗，而投票的結果，顯示人民並不滿意。對此他感到抱歉，已向蔡總統口頭請辭，負起政治責任。兼任民進黨主席的總統蔡英文今晚表示，她已經請賴清德留下來打拚，確保各項政策持續推動。對於蔡總統表達慰留，賴揆認為自已應該為選舉結果負責，會再與總統懇切深談。

總統府秘書長陳菊今天也透過臉書指出，今夜的選舉結果很抱歉讓支持者失望了，她已經口頭向總統蔡英文請辭總統府秘書長職務，深刻檢討、反省。

前主播何啟聖在臉書上PO出，「蔡英文與民進黨可以考慮2020推誰選總統了！蔡賴政府提前跛腳」許多網友也紛紛幫忙回答，「用髮夾灣執政是人民的怨」、「推誰都不會上了」、「修正一點～小英裝義肢嘍～還是會硬撐！」、「沒人要負責啦，全部忙著落跑」、「新潮瘤清一清啦」、「不處理姚文跟新潮流，拍拍屁股走人叫反省」、「繼續補刀新潮流」、「滾之前還我7天假 謝謝」。

(中時電子報)