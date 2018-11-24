韓國瑜翻轉高雄 「網友狂推文化局長」高國華說話了

2018年11月24日 22:47 中時電子報 吳玫穎

韓國瑜成功翻轉高雄，穩定領先對手陳其邁超過10萬票，令所有「韓粉」心情超級嗨，在競選總部前大喊市長好！而因為韓國瑜在辯論會上提及會聘用一位英文非常好的人來當文化局長，而被網友力推的「超級韓粉」補教名師高國華，剛剛也興奮向《中時電子報》表示：「如果我有機會能夠幫韓主委擔任高雄文化局長的話，我一定廣邀世界第一流的表演團體一年365天排滿衞武營，讓全世界的觀光客只要來到高雄。」還要大力提升高雄人的英文水平。

身為超級大韓粉的高國華，身體力行挺韓國瑜，先前三山造勢他每場都沒缺席，特地從台北下高雄熱情支持，如今韓國瑜順利高雄市長，高國華也毛遂自薦，表示若有機會擔任高雄文化局長，一定朝3點目標邁進：廣邀世界世界一流的表演團體一年365天排滿衞武營、力推動高雄在地美食文化，打造一個真正國際級的觀光美食文化夜市，與全面大力提升高雄人的英文水平。

高國華表示不管各行各業，你必須要把自己的東西用英文介紹給全世界的人，東西要賣的出去，來自世界各地大量的觀光客要進來高雄，願意進來高雄，高雄人民的國際觀和英文能力，一定要讓世界刮目相看，280萬高雄鄉親捲起袖子大家一起拼經濟的同時，更要提升自我的文化底藴和英文實力，大家以身為一個又有錢，又年輕，又有文化的高雄人而感到驕傲。

高國華最後更不忘恭喜韓國瑜當選，高聲吶喊：「高雄人民，11月24日讓我們一起禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走，一起勇敢的跟著韓國瑜讓高雄走向世界，高雄人大家一起發光發熱發大財！」

(中時電子報)