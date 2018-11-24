韓國瑜專訪 從未害怕、只有往前衝！

2018年11月24日 22:48 中時電子報 丁世傑

當民進黨高雄市長候選人陳其邁發表落選感言，一名支持者張開雙臂淚流滿面迎接韓國瑜光復高雄終止綠色執政。（陳怡誠攝）

高雄市長當選人韓國瑜（中）上台張開雙手謝謝支持群眾支持，將建立廉潔團隊，全力為高雄市民服務。（陳怡誠攝）

韓國瑜專訪。（圖／取自中天、中視）

高雄市長當選人韓國瑜晚間接受中天、中視專訪表示，非常平靜，不會激動，感覺肩膀責任加重。2018年最大意義，可以憑政見、熱情、理想、不服輸贏得選舉，不像過去，用物質交換攏絡。最可愛一點。會改變未來模式。為承諾未來閣員，只是單純選舉！

韓國瑜感謝陳其邁委員，非常有風度，選舉過程從未惡言相向，我們都是台灣人，一生心血貢獻在此，希望大家不要惡鬥，都是一家人。陳其邁落選感言，非常感動，為高雄未來一起打拚！

未來內閣要非常重視英文，副市長一個要懂工程，一個要懂行銷。不適英文好一定當好政務官，只是未來高雄一定要接軌國劇，面對海洋、面對世界。一定要清廉、專業，要有熱情！

選舉選完，政治結束。高雄最不需要就是政治，現在要捲起袖子，為高雄打拚，不搞意識形態，不分藍綠，迎接更美好生活！

韓國瑜說，他從未害怕，沒有一絲一毫想要後退，一生碰過很多釘子，每天碰釘子，從未畏懼過。接下來只是擔心，萬一做不好怎交代？高雄市民勇敢投給我，會鞠躬盡瘁，只有往前衝！

至於一人救國民黨？韓國瑜說，每一個國民黨候選人當選，都是他們自己努力，他只是錦上添花，恭喜他們，希望他們為市民謀求安居樂業！

(中時電子報)