苗栗》徐定禎鞠躬承認敗選 歸咎個人努力不夠將深切檢討

苗栗縣長候選人徐定禎承認敗選，歸咎個人努力不夠，短時間內知名度無法提升，將深切檢討，休息後再出發。（巫靜婷攝）

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巫靜婷
苗栗縣長候選人徐定禎承認敗選，偕同家人向選民一鞠躬致意，身旁的家人紛紛哭成淚人兒。（巫靜婷攝）

苗栗縣長候選人徐定禎24日下午4時在夫人楊士儀陪同下，一身輕裝到頭份競選總部等待開票結果，眼看主場頭份票數不理想，晚間6時開記者會發表敗選感言，他表示此次敗選歸咎自身努力不夠，短時間無法將知名度提升，不認為大環境不好影響選情，目前會先養精蓄銳，再考慮下一步怎麼走。

徐定禎頭份總部聚集近30名選民，面露緊張神色等待開票結果，過程中看到選票一度領先，欣喜若狂地鼓掌吶喊，現場好不熱鬧。徐定禎泰然自若站在場外與民眾聊天，楊士儀則到場前入座，看著大螢幕開票眉頭深鎖，夫妻態度截然不同。

徐定禎發表敗選感言表示，一葉知秋確定敗選，恭喜對手徐耀昌勝選，會打電話向其祝賀，期望徐能盡快拿回財政自主權，恢復縣民的福利，選舉有勝有敗，感謝鄉親熱情支持，此次落選以平常心看待，目前會先休息。

徐定禎說，此次敗選歸咎於個人努力不夠，區區一個頭份市長，在幅員遼闊的苗栗知名度仍不夠，將深切檢討，不認為大環境不好影響選情，期望未來苗栗能擺脫藍綠惡鬥，不讓派系操縱縣的命運。

他說，政治人物沒有非誰不可，只要有心為鄉親服務皆可參選，鼓勵老一輩的政治人物該退休就要退休，讓年輕人接棒。

隨後徐定禎偕同家人一鞠躬向選民致意，家人紛紛落淚，場面哀傷，支持民眾則拍拍徐的肩膀安慰說，因為大環境不好落選沒關係，放開心胸不要氣餒，養精蓄銳4年後再拚一次。

(中時 )

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