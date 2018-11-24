新竹》新竹市長選舉民進黨林智堅高票連任 明天就會捲起袖子繼續為市政努力

2018年11月24日 22:56 中時 陳育賢

新竹市長林智堅順利連任，24日晚間抵達競選總部向支持者鞠躬感謝。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅順利連任，24日晚間發表當選感言，他要感謝偉大的市民，選舉告一段落，市政工作不會停歇，明天就會捲起袖子，繼續為城市努力。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅順利連任，24日晚間發表當選感言，他要感謝偉大的市民，選舉告一段落，市政工作不會停歇，明天就會捲起袖子，繼續為城市努力。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅順利連任，24日晚間發表當選感言，他要感謝偉大的市民，選舉告一段落，市政工作不會停歇，明天就會捲起袖子，繼續為城市努力。（陳育賢攝）

新竹市第10屆市長選舉結果24日晚間出爐，尋求連任的民進黨籍市長林智堅順利當選，不過，截至10點選票還未完全開完，林智堅則在間近9點到競選總部發表勝選感言，他表示要謝謝偉大市民，而選舉告一段落，市政工作不會停歇，明天就會捲起袖子，繼續為城市努力。

今天下午4點整，包括立委柯建銘、競選總部總幹事長鄭宏輝、民進黨市黨部主委翁枝弘與大批支持者陸續來到林智堅競選總部等待開票，隨著各投開票所開出選票，競選總部不斷出現歡呼聲，總部士氣越來越高。

過了晚間6點之後，林智堅得票數與國民黨的許明財與無黨籍的謝文進票數大幅拉開後，柯建銘、鄭宏輝、翁枝弘等人輕鬆的神情已從臉上顯而易見。

而市長林智堅在近9點來到競選總部，現場上千支持者是大喊涷蒜，他表示，格外謝謝市民支持，給他這麼大肯定，12萬分肯定，謝謝偉大市民這段時間以來的支持。

他在這次選戰一直堅持對政治工作初衷，就是「3不1要」，不斷在過程中提出政見政策，也透過政績，向市民訴求，從選票上的支持，看得出來大家是支持3不1要。

而選舉雖然告一段落，但市政工作不會停歇，智堅和團隊明天就會捲起袖子繼續為城市努力，希望大家不吝於給予指導跟鞭策，相信偉大城市在各位協助下，一定可以迎向美好明日新竹。

(中時 )