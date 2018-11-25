這病是性生活大敵！恐摧毀人生「性」福

2018年11月25日 00:07 中時電子報 張達智

有一種病不會要人命，但卻會讓人坐立難安，連上廁所都折磨，更是性生活大敵！這個疾病就是「尿道炎」。

有一名30多歲女性投書港媒《東網》，表示自己每次與丈夫行房後，都會感染尿道炎，看過好多醫生都是開抗生素，但吃完之後又復發，十分困擾，影響夫妻性生活，更讓他們生子計畫一再延遲。

據《美的好朋友》專業醫療保養知識網解說，尿道炎就是尿道受到病原體感染而產生的發炎，屬於下泌尿感染，輕微時只會有解尿時的疼痛不舒服或血尿，但嚴重時可能導致腎臟感染，甚至是全身性的敗血症，不可不慎。因為生理結構的因素，尿道炎發生在女性身上的機率是男性的 9 倍之多，實在是讓很多女生只能大嘆老天爺不公平。

而香港性治療師李偉儀則指出，尿道炎是性生活大敵，足以摧毀伴侶性福，患者寢食難安，每次上洗手間也是折磨，更遑論進行房事。尿道炎的可怕之處，在於它有機會變成慣性，不停地在短時期內重複感染和復發。

尿道炎可分為「原發性感染」和「接觸性感染」，如果每次尿道炎均發生於性愛之後，這較大機會是「接觸性感染」。女性在性生活前小解和沖洗下陰，可去除尿道口和陰部表面皮膚上的細菌從而降低感染機會，可是這並非百分之百保證湊效，假如自己或二人的性器官（如陰道內壁、龜頭包皮等部位）和體液中早已躲藏了病菌，透過性接觸而感染尿道炎的機會即會大大增加。

如想根治問題，首要是尋找病灶。究竟細菌源頭在哪裏？傳播路線通常是怎樣的？性器官摩擦交合，期間細菌可輕易隨體液分泌跑至女性的尿道內。

據統計資料顯示，因泌尿道系統感染病症而求診的人口，以女性為主要，遠超過男性求診數目達10至15倍以上。通常有包皮過長問題或龜頭不潔的男性較易令性伴侶受感染，但男性本身的發病率卻偏低。

假如做一個測試，某次性行為有使用安全套，及後女方並無感染，病灶便有可能源自男方。這樣的話，伴侶雙方便應同時求診，共同接受化驗和治療，中斷交叉感染的惡性循環，治療期間若發生性行為必須使用安全套，消除細菌傳播的「乒乓效應」。

尿道炎患者必須按醫生處方指示去完成抗生素療程，完成療程後亦宜覆診，確保炎症已痊愈。你也可以嘗試向中醫求診，中醫角度看尿道炎，常見於患者進食過多濕熱肥膩食物，或嗜酒過多下注膀胱，釀成濕熱所致。

日常生活方面，女性於清潔下體時，切忌把紙巾抹向尿道，亦要避免穿着侷促的內褲或疏於更換衞生護墊。女性應注意維持清淡飲食、忌辛辣刺激食物、有良好的睡眠質素、減少壓力、提高身體抵抗力，建議每日飲用100毫升的紅梅汁，可減低復發機會。如服用避孕藥品需經由醫生處方，避免因服用成藥而引起賀爾蒙波動導致細菌無故大量繁殖。

(中時電子報)