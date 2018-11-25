ＳＢＬ球星周伯勳性侵風雲未了　北檢續行調查是否性侵女大生

SBL台啤籃球隊員周伯勳遭控性侵。(中央社提供)

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中時電子報

SBL的超級球星周伯勳，今年2月驚傳醜聞，遭女大生指控在東區某ｋｔｖ的陽臺性侵她，案經台北地檢署勘驗監視器後，認定2人雖在陽台待了11分鐘，但出入神智清醒，一路上更有說有笑，將周不起訴處分。女大生不服聲請再議，全案發回北檢續行偵查。

據《蘋果》報導，２７歲的周伯勳是ＳＢＬ近年備受矚目的禁區大將，素有「籃板狂人」之稱，和未婚妻交往多年，原預計５月結婚，後因傳出性侵醜聞，據傳暫時告吹，周更一度遭球團禁賽，目前已復賽。

女大生控訴，今年２月２日凌晨時，她與友人至北市忠孝東路某ｋｔｖ狂歡，現場含周在內共１０多名男女。清晨５時許，周男邀她外出買菸，買完後她已酒醉的不省人事，對方見狀將她帶到ｋｔｖ的１２樓的陽台，強吻她並硬脫她褲子，她反抗說「不要」，周卻回復「一下就好」，完事後周直接走人，留下她一人找散落在地的衣物穿上，才回到包廂。

周男則辯稱，當天是對方主動詢問是否要去買菸，兩人才一同離開包廂，且當時女大生意識清楚，２人有說有笑，女方更主動邀她去陽台抽菸，後自然而然的發生性關係，且完事後，兩人一起步出陽台並碰到雙方友人「阿南」，阿南要兩人回包廂狂歡，兩人才返回包廂。

清晨６時許，周因故先行離去，女方因周沒留下陪她而不滿，但周表示女方當下並未表現出來，等他離開後，女方請阿南致電給他，周答應，後卻因太累睡著沒回去，沒想到因此挨告。檢後調查證人阿南與周說法一致，且阿南表示周離去後，女方語帶不悅表示周吃她豆腐，阿南致電給周，請他回來處理，周雖答應但人沒出現，女方才表示要報警。

檢察官後調閱監視器，發現兩人於當天５時３７分離開包廂，在走廊抽菸，且女大生是自行行走，兩人一路有說有笑的離開走廊，並於５時４８分返回走廊，女大生看起來神色正常，且穿高跟鞋也能自行行走，兩人一同返回包廂。

檢後採信周辯解，認為２人發生性關係並無違背告訴人意願，處分不起訴。然女大生知獲後，認為她當時已醉倒無意識，且事後周致電給她稱願意和解，不服不起訴處分，向高檢署聲請再議，高檢署調查後，認為有必要確認女方是否真的醉到不醒人事，以及周致電給女方和解的動機，將全案發回北檢續行調查。

(中時電子報)

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