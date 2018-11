2018年11月25日 00:18 中時 蔡琛儀

阿妹一直很關注同志權益。(翻攝臉書)

Ella一直很關注同志權益。(翻攝臉書)

今晚婚姻平權公投遺憾未能通過門檻,而由下一代幸福聯盟發起的「婚姻限一男一女」及「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」闖關成功,向來支持婚姻平權的天后蔡依林、張惠妹也紛紛發聲,Jolin難掩失望的說:「說不失望沮喪 是騙人的!不管反對的聲浪有多大,偏見的厚牆有多難敲破,心深處,我們仍是值得被愛的! 我們仍是值得被愛的! 我們仍是值得被愛的!!!」阿妹則說:「愛,沒有輸贏明天起,我們還是要繼續......多難都要走下去。」

陳嘉樺(Ella)也說:「什麼事都是要付出代價的,愛也是,如果一份單純的愛,需要承受歧視,承受不公那麼為了捍衛我們內心認定的那份愛的價值,我相信,我們都是願意付出代價的,直到有一天,讓大家真正的認同我們,我們希望的是,大家能打從心裡的尊重每個族群,我們希望的是,大家能打從心底的愛每個人,一起生活在一個,互相理解、互相包容、互相尊重的美好世界,我愛你們,我們繼續努力,繼續加油,不要放棄,沒有做不到的事,只有你不想做的事,A very very very Big hug 」

(中時 )