台北》昔狂打文化宿舍案重批韓國瑜 王威中發表落選聲明

台北市議員高嘉瑜(左)日前找來台北市議員王威中，主動替劉櫂豪錄製推薦影片。(楊漢聲翻攝)

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中時電子報
國民黨高雄市長韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工被民進黨台北市議員王威中、高嘉瑜在議會質詢重批。(Youtube截圖)
王威中並嗆發言的網友是「假帳號」，其他網友再回覆「四人住一間套房，一個月一萬含水電，你快告訴我哪裡租的到，你當房東是白癡還是把選民當白癡啊？」王威中則沒有做回應。(王威中臉書)
王威中臉書嗆網友「文盲」。（截自臉書《王威中 台北市議員》）

台北市士林北投區議員王威中之前狂打新北市長侯友宜「文大宿舍案」，嗆臉書網友「文盲」又批網友「假帳號」引起議論。他並曾和議員高嘉瑜聯手質詢昔北農總經理韓國瑜「濫發」獎金給員工。如今高嘉瑜仍是港湖第一高票議員，王威中卻在午夜前於臉書發表落選聲明。

民進黨議員王威中之前狂打侯友宜文化大學大群館宿舍案，侯友宜宣布與文大解約，400位學生面臨無處可住的窘境。王威中在臉書上嗆「沒人逼侯友宜解約」並說「藍營網軍與假帳號請通通過來」，「我就想看侯友宜陣營跟網軍到底還想怎麼拗。」有網友留言發問被王威中嗆是「假帳號」。

除了文大宿舍案引發的政治效應，三年前駭人聽聞的北投文化國小女童割喉案，凶手一、二審判處無期徒刑。未料有網友截圖北投女童案時，王威中留言「支持廢除死刑，這是國際公約所明示」，網友保存了3年，要王威中「選舉到了，記得大聲說出是主張廢死的啊！好讓選民好好檢視。」

一、兩個月前韓國瑜旋風崛起後，又被挖出韓國瑜任北農總經理時，因發獎金給員工。被議員王威中、高嘉瑜聯手在議會質詢重批，並因他任內最後一年發放8400萬獎金給員工被北檢調查，這段影片重新翻紅讓王威中聲勢再受重創。但高嘉瑜這次仍是港湖第一高票當選，票數遙遙領先其他同區議員，另一位狂打文化宿舍案的戴瑋姍也順利當選新北市新科議員。

有別於兩位美女議員的順利當選，王威中則在午夜前於臉書發表落選聲明「各位好友，我是王威中。謝謝大家一路支持我，幫忙我，但這次選舉我沒能過關，努力不夠，讓大家失望，非常抱歉。雖然這次民進黨跌倒了，但我相信我們一定會檢討、改進，重新爭取民眾的認同。」

他說「四年來的問政表現，威中問心無愧。四年來的認真打拚，為這個城市推動了好的改變，威中沒有辜負市民。選民們今天選出了新的議員，代表選民們的民主意志，我誠心接受，也恭喜當選的人，希望您們能認真努力為這個城市付出，不圖自己的利益，只為公益奮鬥。加油，台北市！」

(中時電子報)

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