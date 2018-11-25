台北》姚文智落敗感言 讓綠支持者怒灌爆臉書

2018年11月25日 00:39 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

九合一選舉開票結果，民進黨台北市長候選人姚文智得票數落後兩位對手甚多，晚間8點40分出面宣布落敗淡出政壇，並在臉書感謝支持者支持，但是因為民進黨在這次選戰慘敗，綠營支持者怒灌爆姚文智臉書，大罵是他害慘民進黨。

姚文智今晚宣布敗選；姚文智表示，失敗是他自己努力不夠，會反省檢討。而他更在臉書表示，感謝一路來相伴的家人和最辛苦的團隊志工，更要向對文智有著最深寄望的好友們說聲抱歉，我的努力不夠。這一仗很艱困，但從不後悔接受挑戰。未來，在台灣追求獨立自主的國家、推動台灣價值的路上，我們一起繼續努力；也期待今日新當選的台北市長，可以真正讓國家首都更加進步！

不過，綠營支持者和挺柯P的網友卻不領情，紛紛怒灌他的臉書，怒轟「恭喜你，一人滅全台」、「現在DPPer連讓人講話都不行了，提醒姚先生不要接任何政府機關、國營事業的職位都不行嗎」、「一人滅全黨 真的好棒棒 人貴自知 你連自知之明都沒有」、「一人毀掉一黨真的好棒棒，慢走不送」。

更有網友怒轟「為了拉走柯的票 一個人敗掉民進黨全部的票 只有姚文做得到！而且我們姚文說到做到！退出政壇不要回來，千萬不可以togi摸狗」、「民進黨跟柯文哲被你害死」、「你一個人害慘整台灣，自不量力，民進黨的罪人」、「柯P落選的話，這筆帳會記到你民進黨頭上，認真做事，努力的人，沒有好結果」、「你很棒! 達成民進黨給你的任務! 就是盡力別讓柯P當選」、「都是你出來亂，害的柯P選的這麼辛苦，趕快離開政壇啦，柯文哲要是沒上，我這輩子再也不會投給民進黨任何一票」。

(中時電子報)