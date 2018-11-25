《公投綁大選》 婚姻平權、性平教育、東奧正名未通過 其餘皆過關

2018年11月25日 00:47 中時電子報 丁世傑

九合一大選綁公投24日登場，公投案必須同意票多於不同意票，且同意票達約493萬票才算通過。根據中選會網站最新開票進度，這次10個公投案中，反空污、反深澳、反核食、以核養綠，以及護家盟所提的愛家三公投（民法婚姻應限定在一男一女結合、國中小學不實施同志教育、另立專法保障同性別兩人共同生活權益）等7項，同意票數都超過493萬票，已超越公投案通過門檻；這次公投10案已有7項通過。

第7案：國民黨反空污公投，過關。（同意：717萬1,848票，不同意：190萬1,945票）

第8案：國民黨反深澳電廠公投，過關。（同意： 684萬5,667票，不同意： 211萬8,287票）

第9案：國民黨反核食公投，過關。（同意： 701萬8,584票，不同意： 201萬6,347票）

第10案：下一代幸福聯盟，婚姻限定一男一女，過關。（同意： 697萬37票，不同意： 261萬7,962票）

第11案：下一代幸福聯盟，國中及國小不應實施性別平等教育，過關。（同意： 643萬6,162票，不同意： 309萬3,601票）

第12案，下一代幸福聯盟，另立同婚專法公投，過關。（同意： 580萬6,788票，不同意： 369萬7,056票）

第13案，東奧正名公投，未通過。（同意： 435萬420票，不同意： 521萬4,260票）

第14案，婚姻平權公投，未通過。（同意： 305萬5,684票，不同意： 631萬5,886票）

第15案，性平教育公投，未通過。（同意： 317萬3,186票，不同意：618萬28票）

第16案：黃士修以核養綠公投，過關。（同意： 530萬5,000票，不同意： 362萬5,286票）

(中時電子報)