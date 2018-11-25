扯！史上首次邊投票邊開票 監委將調查中選會

2018年11月25日 00:51 中時電子報 丁世傑

史上最大規模的九合一併公投選舉24日落幕，10案公投導致投票大排長龍，到投票截止甚至出現一邊開票、一邊投票狀況，中選會成為眾矢之的，監委已決定立案調查。

以台北巿來說，共有1563處投開票所，原訂昨天下午4時投票截止，但12個行政區都有選民在投開票所大排長龍等待投票，直到昨晚7時46分全市才投票完成。士林為最後完成投票的行政區。

公投法去年底修法後，今年初正式上路，由於提案門檻大降，使得公投提案暴增，直到10月確定有10個公投成案，距離選舉僅有一個月的準備期。

九合一選舉與公投合併舉行，公投票若全領，選民至少有13到15張票，選前就擔心領滿手票是否會造成投票混亂。中選會主委陳英鈐在選前預演記者會中坦言，公投成案時間倉促，選舉投票所已建置完成，公投投開票所只能依附在選舉投票所。

公投案太多，議題複雜，拖長民眾投票時間，即使中選會在會前不斷宣導要先了解主文再進行投票，仍出現投票所大排長龍的現象。

昨天中午左右，中選會發布新聞稿，確認下午4時投票截止，若有民眾已抵達投票所現場，仍可進行投票。且根據選罷法第57條規定，投票所於投票完畢後，即改為開票所，這又導致出現民眾一邊排隊，而已經投票完畢的投票所開始開票的亂象。

對於這次的選務，監察委員張武修已立案調查是否嚴重影響選舉的公平性，造成選民的權益損失，並了解中選會執行此次選務是否有嚴重違失，影響選舉結果。

(中時電子報)