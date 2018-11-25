新北選票凌晨開完 侯友宜大贏29萬多票

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2018年11月25日 01:34 中時 葉德正

新北市長選舉，今凌晨1時25分左右，所有投開票所完成開票，侯友宜獲得116萬5130票，蘇貞昌87萬3692票，侯友宜大勝29萬1438票。

(中時 )