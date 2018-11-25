台中變天！林佳龍不敵大環境 燕子飛進中市府

台中市長林佳龍感謝280萬的家人給過他機會，讓他將所學及經驗貢獻給台中。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍離開競選總部上車前，揮手向支持者致意。（盧金足攝）
台中市長林佳龍落敗，支持者在競選總部難過的流下眼淚。（盧金足攝）

台中市長選舉24日結果出爐，盧秀燕得票數82萬7996票，得票率56．57％，林佳龍61萬9855票，得票率42.35％，盧大贏近21萬票，29個行政區全面輸，林佳龍4年前得票率最高的64.76％神岡、豐原指標也全失守，林主打政績牌，但沒轉化為支持度，還受蔡政府執政拖累，選民投下對民進黨的不信任票，盧秀燕強勢挑戰成功，重新迎回藍天。

決戰中台灣！盧秀燕為國民黨打勝仗，綠地變藍天，盧秀燕也是台中縣市合併，升格直轄市後，首任女市長，拚連任失敗的林佳龍，無法打破民進黨只當一任的魔咒。

台中市1601所投開票所，下午4點開票後，林佳龍和盧秀燕出現短暫拉鋸，但晚上6點，林以20多萬落後盧27多萬票，林競選總部氣氛陷入低氣壓，操盤核心人物見差距拉大，無奈的吐了句「輸了！」

民意反撲的海嘯，力道強到綠營措手不及，海線和屯區票倉都沒有拿下來，可以贏的地方，最後都小輸，原預估小輸的地方結果都大輸，林佳龍競選總部主委蔡其昌直言，全面性的輸，就是人民極度的不滿意，這場選舉就是選民整個對民進黨的反彈。

決戰中台灣！盧秀燕為國民黨打勝仗，綠地變藍天，盧秀燕也是台中縣市合併，升格直轄市後，首任女市長。

(中時 )

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