丁守中不承認選舉結果，提當選無效訴訟

2018年11月25日 02:49 中時 周毓翔 、 姚志平

台北市長選舉今天創下史上開票開到最晚紀錄，開到凌晨兩點半都還沒有結果，丁守中與柯文哲票數相近，柯文哲領先只在幾千票之內，但是投票過程中，卻發生一邊開票一邊投票的狀況，丁守中懷疑中選會公然放水操作棄保，已經宣布不承認選舉結果，將提當選無效訴訟。

由於公投票投票時間相當長，台北市最晚投完票的人到晚上7點46幾分完成投票，但是下午四點已經開始開票，丁守中質疑，這三個多小時的時間，許多選民是一邊看著開票，一邊投票的，全台灣只有台北市有綠白操作棄保的狀況。

丁守中表示，他不會接受這個選舉結果，整個選舉太多違法結果，從四點到現在，已經開了九個小時，台北市人口沒有比新北市多，且台北市議員的票都開出來了，市長到凌晨兩點半才開完，明顯存在重大違法。

律師葉慶元表示，將立刻向法院申請查封所有票櫃，要求對所有票櫃驗票，要把這次結果查清楚明白，不能輸得不明不白。並提出當選無效訴訟。

丁守中文宣組召集人唐湘龍表示，這是無法想像的情況，執法出現明顯違法疏失，台北市選委會的違法是柯文哲造成的，受益者竟然也是柯，這是這場選舉最荒謬的地方。台北市是全台唯一有棄保效應的城市，還在操作棄保是恥辱，這不是單純選舉瑕疵，不是單純選舉無效而已，這是台灣民主醜聞。

(中時 )