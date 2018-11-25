台北》 柯P小贏高呼：阿北回來了！ 明天照常工作

2018年11月25日 02:52 中時 張潼 、 陳燕珩 、 王英豪 、 方濬哲

柯文哲與家人感謝民眾支持。（方濬哲攝）

柯文哲凌晨近3時宣布勝選，並表示明天繼續工作！（方濬哲攝）

九合一大選24日投票，經過徹夜的開票台北市長柯文哲（中）連任成功，在晚會現場感謝民眾支持。（王英豪攝）

九合一大選24日投票，經過徹夜的開票，台北市長柯文哲（中）連任成功，在晚會現場感謝民眾支持。（王英豪攝）

凌晨2點半多，北市長選戰終於明朗化，1563投開票所全數開票完成，現任柯文哲以3254票擊敗國民黨丁守中，雖然丁已宣布要提出當選無效訴訟，但柯剛剛抵達四四南村現場，受到全場3萬名以上柯粉高聲歡呼，市府局處首長也都沒離開，在舞台上迎接柯入場。

根據選委會數字柯文哲獲得58萬820票，得票率41.05％，丁守中57萬7566票，得票率40.82％，雙方僅差3254票。

柯在開票完成時抵達四四南村現場，在全場柯粉簇擁下入場，全場高喊凍蒜，柯全家也上台等待柯上台。柯上台後發表演講前表情相當凝重，沒有太多喜悅神色。

他一上台就呼籲，請各位朋友先坐下來，待全場較為平靜後，他說，各位市民朋友、夥伴們、電視機跟網路上的朋友，大家晚安大家好，其實，恐怕要說早安好了。這次的選舉，我們一直確立了台灣政治文化的改革方向，改變已經成真！改革不會回頭！

柯文哲說，這是台灣民主政治的勝利，感謝市民用選票，彙集出公民的力量，讓務實對話、公開透明、財政紀律、移居永續、世代共融的文化在台北改變成真、在台灣持續發生，謝謝各位。

感謝參與選舉的每位市民，透過選票表達對政治的意見，將作為未來改進的參考，選舉後台北還是唯一的家。也要感謝4位可敬對手，指出市政不夠好的地方，會用更高要求改進；也要感謝競選團隊，史上最年輕的競選團隊，你們與我一路堅持到現在，成就今晚結果，我們是一個團隊，無論你們要往哪去，都會帶著這段回憶與我的祝福往前進，謝謝大家。

親愛的市民朋友，你們對政治的期待，就是我從政的動力，這點永遠不會變。選舉已經結束，我衷心希望無論支持什麼顏色，不管哪個世代，成見都停留在選舉結束那刻，未來4年請大家繼續監督柯文哲，團結打拚、面對更艱難挑戰。

我們有不同的過去，但有共同的現在，只要我們願意，可以走向共同未來。超越藍綠，不是為了要消滅藍綠，而是為了台灣成為和諧共融的社會。未來我會秉持承諾，繼續推動改變台灣政治文化的社會運動，讓台北成為宜居城市，讓人民過更好的生活。

記得我在正式請假、開始競選活動的前一天晚上，我留字條給我的祕書，除了感謝他4年的付出，我也告訴他阿北一定會回來，「阿北回來了！」而且，明天還是一如往常繼續工作！夜深了，大家辛苦了！請大家回家休息。

不過，明天太陽升起的時候，一樣繼續工作，我們還是要為台北更好的未來繼續努力。因為你們，台灣政治才有新的機會，你們是創造台灣歷史的人，謝謝大家。台北》首都選戰結果出爐 柯小贏丁3254票 柯抵達四四南村全場

張潼、陳燕珩／台北報導

凌晨2點半多，北市長選戰終於明朗化，1563投開票所全數開票完成，現任柯文哲以3254票擊敗國民黨丁守中，雖然丁已宣布要提出當選無效訴訟，但柯剛剛抵達四四南村現場，受到全場3萬名以上柯粉高聲歡呼，市府局處首長也都沒離開，在舞台上迎接柯入場。

根據選委會數字柯文哲獲得58萬820票，得票率41.05％，丁守中57萬7566票，得票率40.82％，雙方僅差3254票。

柯在開票完成時抵達四四南村現場，在全場柯粉簇擁下入場，全場高喊凍蒜，柯全家也上台等待柯上台。柯上台後發表演講前表情相當凝重，沒有太多喜悅神色。

他一上台就呼籲，請各位朋友先坐下來，待全場較為平靜後，他說，各位市民朋友、夥伴們、電視機跟網路上的朋友，大家晚安大家好，其實，恐怕要說早安好了。這次的選舉，我們一直確立了台灣政治文化的改革方向，改變已經成真！改革不會回頭！

柯文哲說，這是台灣民主政治的勝利，感謝市民用選票，彙集出公民的力量，讓務實對話、公開透明、財政紀律、移居永續、世代共融的文化在台北改變成真、在台灣持續發生，謝謝各位。

感謝參與選舉的每位市民，透過選票表達對政治的意見，將作為未來改進的參考，選舉後台北還是唯一的家。也要感謝4位可敬對手，指出市政不夠好的地方，會用更高要求改進；也要感謝競選團隊，史上最年輕的競選團隊，你們與我一路堅持到現在，成就今晚結果，我們是一個團隊，無論你們要往哪去，都會帶著這段回憶與我的祝福往前進，謝謝大家。

親愛的市民朋友，你們對政治的期待，就是我從政的動力，這點永遠不會變。選舉已經結束，我衷心希望無論支持什麼顏色，不管哪個世代，成見都停留在選舉結束那刻，未來4年請大家繼續監督柯文哲，團結打拚、面對更艱難挑戰。

我們有不同的過去，但有共同的現在，只要我們願意，可以走向共同未來。超越藍綠，不是為了要消滅藍綠，而是為了台灣成為和諧共融的社會。未來我會秉持承諾，繼續推動改變台灣政治文化的社會運動，讓台北成為宜居城市，讓人民過更好的生活。

記得我在正式請假、開始競選活動的前一天晚上，我留字條給我的祕書，除了感謝他4年的付出，我也告訴他阿北一定會回來，「阿北回來了！」而且，明天還是一如往常繼續工作！夜深了，大家辛苦了！請大家回家休息。

不過，明天太陽升起的時候，一樣繼續工作，我們還是要為台北更好的未來繼續努力。因為你們，台灣政治才有新的機會，你們是創造台灣歷史的人，謝謝大家。

凌晨2時49分，柯與全家人在台上向市民鞠躬並揮手道再見，主持人更宣布北捷繼續運行，把大家安全送回家。

(中時 )