柯文哲凌晨3點半開國際記者會 自評表現不如預期

2018年11月25日 03:56 中時 陳燕珩 、 張潼

台北市長選戰10小時半馬拉松式開票結束，現任市長柯文哲最後以3254票之差擊敗國民黨丁守中，柯稍早抵達四四南村簡短發表感言後，晚會正式散場，柯則在凌晨3點20分轉往隔壁的TICC舉行國際記者會，他在會中直言，這次選戰險勝，表現不如預期。

柯文哲2014年拿下85萬票，狂勝對手連勝文，今年卻只以3000多票差距險勝，且被民進黨候選人姚文智瓜分不少選票，有媒體問及之後如何修補跟綠營關係，怎麼看待民進黨整體選舉大敗？

柯文哲說，三更半夜腦袋不是很清楚，有關選舉評論，做為候選人不宜說太多，留給call in節目討論。至於北市選票結果，結構看來跟上次差不多，上次是85萬票對60萬，這次加起來也差不多（指柯與姚選票），板塊差不多就是這樣，票數分布上看起來沒有很意外。

不過他也坦言，這次驚險獲勝，表現不如預期，內部選務有可以檢討之處，檢討報告大概要寫好幾個月，像2014年也是花2年才搞懂。他笑說，台灣選舉快要變成全世界經典，有很多政治學、新聞學研究題目，他覺得自己這次選舉方式很奇怪，因為選舉還是要組織、動員、廣告，但他幾乎沒花錢，競選團隊也幾乎沒有打過選戰，其實選舉還是有技術，他這次試驗打一場沒有選舉的選舉，但顯然效果不是很成功。

至於國民黨丁守中稍早提出當選無效訴訟，是否擔心勝選結果出現變化？柯文哲說，到目前為止，選舉過程沒聽到什麼違法或不正常的地方，不過訴訟是人民權利，他只能尊重，按照司法程序走就好。

媒體追問，這是史上第一次邊投票、邊開票，外界認為有可能影響投票行為，另外姚文智只不到2成選票，是否認為棄保有發酵？柯文哲說，選委會是獨立運作的單位，候選人不能去過問，不能干涉他們，選委會部分由中央統一發言。

但他直言，這次選舉沒有什麼棄保，姚文智開票結果比先前民調都高，他之前都沒拿到17％，所以從結果來看，不認為有棄保現象。

外界好奇，柯文哲順利連任後會不會做好做滿，承諾不選總統？柯文哲說，還是那句話，本來沒有的事，為什麼老是一直想，他常說台灣不需要發現問題的人，不需要解釋問題的人，只需要解決問題的人，但現在要再加一句，台灣不需要製造問題的人，每次都把不是問題的事製造成問題，這實在滿可憐的。

(中時 )