台北》丁守中赴北院提選舉無效之訴 聲請查封票匭

2018年11月25日 04:01 中時 張孝義 、 姚志平

國民黨台北市長候選人丁守中與律師團赴台北地方法院提起選舉無效之訴。（姚志平攝）

國民黨台北市長候選人丁守中與律師團赴台北地方法院提起選舉無效之訴。（姚志平攝）

支持民眾前往台北地方法院聲援丁守中。（姚志平攝）

台北市長選舉開票作業拖到25日凌晨才完成，國民黨候選人丁守中懷疑中選會與台北市選委會合謀放水讓棄保發生，凌晨在律師陪同下到台北地方法院遞狀，聲請保全證據查封票匭，並將提起當選舉無效之訴。

丁守中是於凌晨3時12分在律師葉慶元等人陪同下，到北院聲請保全證據，查封台北市長選票的票匭。由於警方擔心有大批支持者追隨，除在北院博愛路大門口架設拒馬，並安排50餘名警力維持秩序，不過，陪同丁守中的支持者僅約20人，過程平和。

丁守中表示，台北市最晚投完票的人到晚上7點46幾分完成投票，但是下午4點已經開始開票，這3個多小時的時間，許多選民是一邊看著開票，一邊投票的，全台灣只有台北市有綠白操作棄保的狀況，這就是民進黨政府的「奧步」。

丁守中說，整個選舉太多違法結果，從四點到現在，已經開了九個小時，台北市人口沒有比新北市多，且台北市議員的票都開出來了，市長到凌晨兩點半才開完，明顯存在重大違法，所以向北院聲請保全證據，查封台北市長選舉的所有選票票匭，接著會提出選舉無效的訴訟。

丁守中並表示，中選會不可能宣布柯文哲當選，因為差距在千分之3以內，還要行政驗票，根本還沒有當選，這是確保台灣民主政治的問題，這是為了57萬支持丁守中的人來爭取公道正義的問題，這是台灣選舉一個重大違法的事實、重大的危機，一定要訴求法院來解決。

(中時 )