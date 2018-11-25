選舉辦到一團亂 張善政罵陳英鈐智障

2018年11月25日 04:32 中時 周毓翔

今年九合一大選相當混亂，不只開票到凌晨兩三點，還發生「邊開票邊投票」的狀況。前行政院長張善政今天批評中選會跟中選會主委陳英鈐是智障，「台灣人民辛苦了，因為我們竟然有一個很智障的中選會、智障的主委！」、「中選會要拿什麼來面對台灣人民？」

張善政表示，很早之前地方選委會就告知中選會這種開法一定會到很晚，但中選會還是一意孤行，才會開票到這麼晚，不是只有開票問題，連投票的時候就卡住了，公投票很多老人家看不清楚、搞不清楚，耽擱很多時間，他在花蓮排三次隊都排不進去，因為他急著趕回台北，只好放棄投票，沒想到到了現場，發現開票速度怎麼這麼慢，甚至中間還卡了很久沒變。

張善政質疑，台北巿幅員有比其他地方大嗎？人口有比較多嗎？怎麼開到全台最後一名，實在想不到理由，中選會的隨機應變能力也有問題，他讓選民四點到了繼續排隊沒關係，但是四點鐘開始開票，卻透過媒體轉播開票結果，會造成棄保效果，選民還沒投票，就看到投票結果出來，會影響投票意向。

張善政認為，如果還有人還在投票，開票結果不應該及時給外面知道，這種事膝蓋想都知道，但面對媒體質疑中選會，中選會卻都在迴避這問題。

張善政還說，如果他現在還是行政院長，一定叫「中選會主委提頭來見！」

(中時 )