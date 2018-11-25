11月25日三大報頭條

2018年11月25日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●九合一選舉民進黨大敗！綠執政20年的高雄翻為藍天，韓國瑜贏陳其邁14萬票，台中市盧秀燕和新北市侯友宜大勝，無黨籍台北市長柯文哲驚險連任，綠版圖由4都9縣縮水為2都4縣，宜蘭、彰化、雲林、澎湖和嘉義市都被翻轉，蔡英文請辭黨主席，賴揆、陳菊請辭則獲慰留。

●九合一選舉民進黨大敗，身兼黨主席的蔡英文總統，昨晚發表3分鐘談話表示，對地方選舉的結果，會負起完全責任，即刻起辭去民進黨主席一職，「這次努力不夠，讓支持者失望了，在此也致上誠摯的歉意。」

●民進黨中央執政不利，不計後果強推改革，連帶影響地方選情，本次大選痛失7縣市，只保有基隆市、桃園市、台南市、新竹市、嘉義縣、屏東縣等6縣市，將半壁江山拱手奉還國民黨，就連老巢高雄市都被整碗端走，堪稱綠營史上最屈辱的一次慘敗。

●民進黨這次選舉慘敗，除執政無能和政見一一跳票之外，濫用公器對付異己，是被人民唾棄的重大因素。國民黨喊出「1124滅東廠」，顯然觸動不少民眾。

◎旺報

●堪稱本屆九合一大選廝殺最激烈的高雄市長選戰，最終由國民黨高雄市長候選人韓國瑜登上市長寶座，高雄市長達20年的綠地變成藍天。雖然韓國瑜一路遭對手抹黑、抹紅又抹黃，民進黨在選戰尾聲也試圖操作「反中」意識型態及悲情牌，最終仍不敵選民對未來美好生活的嚮往與願景。

●高雄市長候選人韓國瑜創造不可能的神話，把高雄綠地變藍天，其他縣市國民黨能勝出，幾乎都拜這位「賣菜郎」凝聚對民進黨執政不滿的情緒。政情觀察家研判，國民黨這次勝選，跟吳敦義等大老關係不大，如果2020年是吳敦義、馬英九或朱立倫這些老面孔對上蔡英文或賴清德的老面孔，還是民進黨贏。韓國瑜要讓全台灣人發大財，應該2020年直取總統，徹底翻轉兩岸的結構。

●九合一選舉結果，民進黨大敗！大陸涉台人士指出，不相信蔡政府會在選後承認九二共識，既然民進黨這棟大樓已失民意在搖晃，大陸對民進黨已無任何期待，希望其盡速垮台。所以，G20峰會後，台灣會再失邦交國，大陸也將恢復軍機艦繞台，持續全面壓迫民進黨當局。

●堪稱本屆大選廝殺最激烈的高雄市長選戰，最終由國民黨高雄市長候選人韓國瑜登上市長寶座，高雄市長達20年的綠地變成藍天。在縣市長選舉結果，民進黨大敗。大陸多位涉台學者認為，一路上韓國瑜遭對手抹黑、抹紅又抹黃，民進黨在選戰尾聲也試圖操作「反中」意識型態，仍不敵選民對未來美好生活的想像與願景。

◎工商時報

●全台百里侯激戰昨（24）日揭曉，國民黨大勝，總統蔡英文期中考不及格，台股明（26）日並不悲觀，尤其華航、寶成、中磊、開發金等，各擁油價跌、無懼貿易戰、5G、高殖利率等題材，可望臨危不亂。

●九合一選舉結果幾乎是2014年的「翻」版，國民黨大獲全勝、民進黨大挫敗，在22個縣市首長中，確定拿下15個縣市，6都中民進黨只守住桃園與台南，連高雄都在「韓流」凌厲攻勢下綠地變藍天，民進黨現有13席首長只剩6席，幾乎腰斬，全國總得票率也僅39.4％，低於國民黨的49％，藍綠政治版圖徹底翻轉。

●儘管石油輸出國家組織（OPEC）開會在即，不過受到石油供給過剩憂慮加劇，美國油價上周五在新一波賣壓襲擊下，慘摔近8％至1年多來低位。總計國際油價從過去7周創下的波段高點迄今，已經大跌超過3成。

●金融業的企業主題歌，大多是基於提振員工向心力，激勵從業熱忱及精神，不少更會在一早上班時全員一起高唱，進而運用在業務單位舉辦活動、全公司舉辦大型活動如尾牙、運動會等，充份發揮帶動內部團結的功能。

(中時電子報)