邊投票邊開票爭議 中選會主委：向來如此

2018年11月25日 05:45 中時 陳建瑜

九合一大選及公投終於在25日凌晨3時42分正式落幕。對於造成民眾投票時大排長籠，中選會主委陳英鈐出面致歉，但對於選務工作細節瑕疵卻避而不談。面對「一邊投票、一邊開票」的爭議，陳英鈐強調，「以前都是這樣做」，他們是依法辦理。

「這個是向來的作法」陳英鈐說，根據《選罷法》規定，只要在投票時間已排隊的話，就一定投完票。

國民黨台北市長後選人丁守中提出選舉無效之素，陳英鈐僅表示，「尊重司法」。

對於造成民眾投票大排長籠，陳英鈐強調，他日前在跟各位報告時，就有呼籲選民在投公投票前，先決定要同意或不同意，這樣可以加快速度。

陳英鈐指出，事前中選會也有徵詢全國1萬5886個投票所，擔心公投票10案過多，可能發生等候過長情況，若有需要的話，可增購遮屏，讓同時圈選的人變多，徵詢結果大約3500個投票所有增購遮屏。其他投票所大部分因場地過小，既使增購也沒有空間放置。

陳英鈐強調，投票所是很早就決定好，但公投是在1個多月前成立，「他們沒有時間在找其他更大的空間」，也沒有辦法同時找到1萬5886個投票所，即使在增購遮屏的話，恐怕現有空間也放不下。

中選會事前就知場地過小，卻未做出因應，陳英鈐表示，一方面是法律規定公投要跟選舉一同辦理，二方面此前召開的公聽會絕大部分意見如此，媒體上呈現意見也是如此。

事實上，中選會事前有演練，還宣稱民眾可在2分鐘完成投票，中選會副主委陳朝建坦言，昨日投票率上確實比較高，過程中確實比較延緩，跟原先預估有些出入，這個部分向民眾致歉。

對於媒體詢問「一邊投票、一邊開票」遭質疑影響選情，陳英鈐仍強調，並沒有一邊投票一邊開票，因為一定是該投票所投完，依照法律規定才能改為開票所。他完全狀況外。

造成選務工作紛亂，外界要求下台，陳英鈐說，所有責任當然作為首長一間承擔，我們一定會深切檢討。

面對媒體詢問台北市為何開票過晚，或各地出現公投選務瑕疵等，陳英鈐都避不回應，僅說，目前還沒有違法報導，若有其他狀況尊重法律程序，他們會在了解。但媒體再度質疑是否都沒收到任何一件檢舉時，陳英鈐保守回應，知道有些網路上的報導，要具體去了解。

(中時 )