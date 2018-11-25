MLB》大谷明年轉打者 有望成東洋第一重砲

天使隊大谷翔平(右)勇摘美聯新人王。（美聯社資料照）

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中時電子報

天使隊大谷翔平的「二刀流」正式通過大聯盟認證，美國棒球作家協會(BBWAA)以壓倒性票數選出他為美聯新人王，即使他受傷缺陣又怎麼樣，打席不夠多又如何，他可是百年才出現一次的「貝比魯斯(Babe Ruth)第二」。

大谷帶著獎座凱旋日本，被東京超過300位記者包圍，大陣仗勝過滑冰王子羽生結弦。大谷告訴日媒說：「也許我終究必須選擇投打其中一項，但是我目前還沒有這個念頭。」大谷表示他右肘的韌帶置換手術成功，預計2020年回歸投手丘，他雖然打擊火力兇猛，還是很渴望繼續投球。

貝比魯斯距今幾乎100年了，大谷說：「大家常拿我和他比較，其實他對我來說像是一個神話中的人物。他留下來的數據太驚人了，我會努力讓自己慢慢接近他。」他也表示美職在力量、速度都強於日職，也提到美國人技術先進超乎他預期。

貝比魯斯當年的二刀流也只維持很短一段時間，後來就轉為全職野手了。如果大谷最後面臨二選一，想必也是艱難選擇，大聯盟球探似乎更愛他的投球能力。然而大谷打擊率0.285、22轟、攻擊指數0.925，他只以367打席就辦到了很多人一整季都打不到的數據。當年「酷斯拉」松井秀喜在洋基繳出31轟，花了他680個打席。韓國秋信守最好的成績就是單季22轟，用掉636個打席。

如果天使不是有MVP級的卓奧特(Mike Trout)坐鎮，大谷幾乎就是全隊最強打者了。明年球季大谷因肘傷暫時轉為全職打者，他很有希望達標象徵重砲的30轟大關。

(中時電子報)

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