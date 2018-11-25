超狂！侯友宜突破陳菊紀錄 橫掃116萬票！

2018年11月25日 07:25 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一選舉經過11個多小時的開票，結果25日凌晨揭曉，直轄市與縣市長部分，民進黨從現有13席銳減到6席，國民黨則從6席大幅增為15席，無黨籍從3席減為1席。中國國民黨籍新北市長當選人侯友宜拿下1,165,130票，佔總投票人數的57.15%，民進黨籍新北市長候選人蘇貞昌僅拿下873,692票，佔42.85%。雙方差距近30萬票。

中選會主委陳英鈐今凌晨3時50分左右宣布，107年地方公職人員選舉25日凌晨3時2分完成所有開票作業。據中選會資料，九合一選舉人總數1910萬2502人，選票數達6721萬3515張，選出1萬1047名地方公職人員。

據中選會統計，6都市長選舉投票率66.11%，比4年前選舉投票率66.31%略低。

民進黨在6都市長選舉遭重大挫敗，原本執政的4都只保住桃園市與台南市，國民黨不僅維持僅有的新北市、收復台中市，韓國瑜更攻下綠營執政長達20年的高雄市；台北市則由無黨籍的柯文哲險勝國民黨丁守中，保住台北市長。

另外，在6都市議員選舉部分，投票率66.14%，應選380名，國民黨當選175席、民進黨137席、新黨2席、親民黨4席、台聯2席、時代力量7席等。

非六都縣市長部分，投票率68.87%，應選16人，國民黨當選12席，民進黨當選4席。包括彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣等縣市都從綠地變藍天。

此外，縣市議員方面，投票率68.9%，應選532名，國民黨拿下219席，民進黨有101席、無黨籍或未經政黨推薦者187席、親民黨獲4席，台聯3席，時代力量9席、民國黨3席等。

回顧2014年縣市長地方選舉，前高雄市長陳菊以99萬3000多票當選，得票數是全台第一；今年得票數最高的則為國民黨新北市長候選人侯友宜，得票116萬5130票，刷新陳菊紀錄，得票率最高的則是國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚的71.52%。

而民進黨上次這麼慘的時候是在2004年前總統陳水扁連任成功，隔年地方選舉，在野的國民黨仍贏得14席，當時執政的民進黨僅獲得6席，勝負懸殊。

2008年國民黨提名的馬英九當選，並在2012年順利連任，然而馬政府任內的油電雙漲爭議，加上2014年的太陽花學運等，使得國民黨在2014年地方選舉遭遇嚴重挫敗，民進黨獲得13席，國民黨僅有6席。民進黨在全台執政過半情況下，2016年總統蔡英文當選，完成第三次政黨輪替。

民進黨在執政第一任的情況下，今年就遭遇地方選舉挫敗。

(中時電子報)