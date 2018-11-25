高雄》大勝15萬票！韓國瑜打敗陳其邁全靠這項特質？

圖為國民黨籍高雄市長當選人韓國瑜發表當選感言。（資料照,陳怡誠攝）

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中時電子報
／綜合報導

「賣菜郎」韓國瑜力戰綠營大本營參選高雄市長，以非典型國民黨政治人物之姿扳倒擁有執政優勢的陳其邁，韓獲得89萬2545票，與陳其邁拿下的74萬2239票相差超過15萬票，讓高雄再現久違的藍天。有評論指出，韓國瑜能勝選與其充滿草根性特質有關，這點讓他比陳其邁更有民進黨選將的特質。此外，韓流外溢成功拉抬國民黨選情，韓國瑜用他獨特的草根魅力，填補國民黨的傳統形象，「不僅是2018選舉當中最大尾的母雞，未來也將是領導國民黨改頭換面恆星」。

韓國瑜參選後始終強調自己是「賣菜郎」，其口號「貨出得去，人進得來，高雄發大財」深植人心。此外，韓國瑜堅持用「一瓶礦泉水」的精神，來打一場極度艱困的高雄市長選戰更讓人感動。韓國瑜參選市長之初外界不看好，但韓國瑜親民作風接地氣很符合高雄人口味，此外，韓國瑜說話直白抓住人心，沒有資源的他甩開黨產的包袱，並頻頻北上參加節目爭取媒體曝光度並經常直播拉近與民眾距離，人氣扶搖直上。

據中評社評論指出，民進黨向來被視為從草根崛起的政黨，但這次韓國瑜明顯比陳其邁更具草根性，使韓能在綠營版圖較大的高雄市闖出一片天。而陳其邁反倒像國民黨傳統的選將，陳其邁官二代、政二代背景，恐也是陳其邁敗選原因。

該評論認為，韓流成功拉抬國民黨選情，韓國瑜用他獨特的草根魅力，填補國民黨的傳統形象，不僅是2018選舉當中最大尾的母雞，未來也將是領導國民黨改頭換面恆星。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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