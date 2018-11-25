民進黨慘敗！李富城稱未來做這5項扭轉乾坤 網不領情狂打臉

2018年11月25日 07:51 中時電子報 戴安瑋

李富城在臉書上發文。翻攝李富城臉書

選舉結束了，民進黨大輸，資深氣象主播李富城表示，蔡英文該醒了，她還有2年時間可以贏回全民信心，全力拚經濟，只要能做到5點能扭轉乾坤的重大事件，2020還是有機會連任。網友則說，「她不管怎麼做都沒機會連任了」、「叫她提早下來比較快」。

李富城在臉書上表示，「蔡英文應該醒了，首先，她要確定他是全民的總统，不是民進黨的總統，還有兩年，他還有時間，改變他的政策，嬴回全民的信心，全力拼經濟，下面幾項是他能扭轉乾坤的重大事件，一， 立即招開記者會，發佈台大校長，停止教改；二， 立即解散黨產會及促轉會；三， 開放觀光救台灣，讓農民的貨出得去；四， 派軍艦護魚，前進冲之鳥礁；五， 與週邊國家合作，開採南沙石油，如能做到以上五點，2020有機會連任」。

網友紛留言說，「她不管怎麼做都沒機會連任了」、「相信她仍是一意一行。所有事情的發生，都是最好的安排！」、「政治干涉太多了，違憲機構、司法已死、新聞自由、台灣價值及一黨獨大」、「她的敗選感言，聽起來...都是別人的錯，她自己才是對的」「別笑想啦！狗改了吃屎」、「民進黨真的是玩死自己」、「您高估她了」、「蔡英文不可能會改變的，因為她說她將更堅定改革的路線，這話聽了讓人不禁打了個寒顫」、「叫她提早下來比較快」。

還有網友說，「您的建議很棒！不過還可以增加一項，也是非常重要的一項，別再仇中」、「增加一項，維護中華傳統文化，保護故宮寶物」。

(中時電子報)