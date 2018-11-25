年輕人震驚！公投10案這3案竟未過

2018年11月25日 08:04 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一大選綁公投24日舉行投票，隨著中選會開票結果出爐，各縣市長、議員等當選人公布，公投案是否通過門檻，必須同意票多於不同意票，重點是同意票達約495萬票才算通過，而此次公投10案，有7案通過3案不通過。

中央選舉委員會主委陳英鈐凌晨3時50分左右宣布，編號第7案反空汙、第8案反深澳電廠、第9案反核食、下一代幸福聯盟提出的第10、11、12案以及第16案以核養綠，共有7案通過。

另外，不通過的3案，則是第13案東奧正名、平權前夕．彩虹起義提出的第14案、15案，

第14案《婚姻平權》同意票338萬票(佔總投票率30.9%)，不同意票694萬票(佔總投票率63.5%)，無效票60萬票(佔總投票率5.6%)，總投票數1094萬票。

第15案《性平教育》同意票350萬票(佔總投票率32%)，不同意票680萬票(佔總投票率62.3%)，無效票61萬票(佔總投票率5.7%)，總投票數1093萬票。

第13案《東奧正名》，提案人為前國手紀政，同意票476萬票(佔總投票率43.1%)，不同意票577萬票(佔總投票率52.3%)，無效票50萬票(佔總投票率4.6%)，總投票數1104萬票。

(中時電子報)