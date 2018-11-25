高顏值吸票機！10大正妹候選人囊7席 這2人選區最高票…

施乃如：阿嘎票選第1、新竹市第2選區、41歲國立臺北教育大學碩士班。

友善列印
中時電子報

高顏值果然是吸票機！網紅蔡阿嘎選前一周盤點全台10大正妹候選人，選舉結果正妹聲勢果真不同凡響，多達7人當選，第1名是施乃如、第2名是高嘉瑜，2人同是選區第1高票當選。

高嘉瑜：阿嘎票選第2、台北市第二選區內湖南港、38歲，台灣大學國家發展研究所碩士。
鍾佩玲，阿嘎票選第3，台北市第一選區北投士林，39歲，世新大學口語傳播學系。
戴瑋姍，阿嘎票選第4名， 新北市第四選區板橋，28歲，國立臺灣大學政治系。

當選的7位正妹候選人分別是：台北港湖區高嘉瑜、台北士林北投區鍾佩玲、台北萬華中正區的吳沛憶、台北大安文山區的林穎孟、新北板橋區的戴瑋姍、桃園市八德區的朱珍瑤與新竹市第二選區的施乃如。

吳沛憶，阿嘎票選第6名，台北市第五選區中正萬華，31歲，國立清華大學社會學研究所。
林穎孟，阿嘎票選第8名，台北市第六選舉區大安文山，35歲，台灣大學社會學研究所碩士。
朱珍瑤，阿嘎票選第10名，桃園市八德區，35歲，東吳大學政治學系，曾獲2009年世界亞裔小姐亞軍。

十位正妹候選人落選的3人是北中山大同區的顏若芳、台中南屯區的吳佩芸、高雄旗津鼓山鹽埕的蔡宜芳。

獲選連任的施乃如，2014年以5155票拿下選區最高票，4年之後再以5472票獲選連任。

「港湖小公主」高嘉瑜2014年以3萬4117票台北市第一高票當選，如今再以3萬4285票拿下選區最高票。

(中時電子報)

丁守中支持者揚言包圍中選會 僅… 王世堅賭輸不用跳海！韓國瑜樂邀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。