高顏值吸票機！10大正妹候選人囊7席 這2人選區最高票…

2018年11月25日 09:08 中時電子報 張國欽

高顏值果然是吸票機！網紅蔡阿嘎選前一周盤點全台10大正妹候選人，選舉結果正妹聲勢果真不同凡響，多達7人當選，第1名是施乃如、第2名是高嘉瑜，2人同是選區第1高票當選。

高嘉瑜：阿嘎票選第2、台北市第二選區內湖南港、38歲，台灣大學國家發展研究所碩士。

鍾佩玲，阿嘎票選第3，台北市第一選區北投士林，39歲，世新大學口語傳播學系。

戴瑋姍，阿嘎票選第4名， 新北市第四選區板橋，28歲，國立臺灣大學政治系。

當選的7位正妹候選人分別是：台北港湖區高嘉瑜、台北士林北投區鍾佩玲、台北萬華中正區的吳沛憶、台北大安文山區的林穎孟、新北板橋區的戴瑋姍、桃園市八德區的朱珍瑤與新竹市第二選區的施乃如。

吳沛憶，阿嘎票選第6名，台北市第五選區中正萬華，31歲，國立清華大學社會學研究所。

林穎孟，阿嘎票選第8名，台北市第六選舉區大安文山，35歲，台灣大學社會學研究所碩士。

朱珍瑤，阿嘎票選第10名，桃園市八德區，35歲，東吳大學政治學系，曾獲2009年世界亞裔小姐亞軍。

十位正妹候選人落選的3人是北中山大同區的顏若芳、台中南屯區的吳佩芸、高雄旗津鼓山鹽埕的蔡宜芳。

獲選連任的施乃如，2014年以5155票拿下選區最高票，4年之後再以5472票獲選連任。

「港湖小公主」高嘉瑜2014年以3萬4117票台北市第一高票當選，如今再以3萬4285票拿下選區最高票。

(中時電子報)