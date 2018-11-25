正妹闖進市議會 徐巧芯：歡迎大家監督我！

國民黨市議員當選人徐巧芯。(圖／取自徐巧芯臉書)

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中時電子報
/綜合報導

今年九合一選舉，台北市有不少新人出來參政，對國民黨第3選區(松山信義)市議員當選人徐巧芯可說相當艱辛，從小在早餐店長大的她、因沒有黨政背景在國民黨內可說是相當不易，24日久合一選舉開票日，她也在臉書貼出跟團隊合照，向所有支持她、關心她的人表達感謝，她說，「今天只是一個小小的開始，歡迎大家接下來持續監督我！」。

外型亮眼的徐巧芯，有「松山鄧麗君」之稱，過去曾歷任包含洪秀柱、朱立倫、前總統馬英九競選團隊或辦公室發言人，甚至還曾引來泛綠支持者公開告白，而在網路上的粉絲，替她加油的唯一專用口號為「巧芯巧芯得第一」，雖然這次僅有選區第二高票，僅次於同黨同志王鴻薇，但對她來說，一路走來風雨飄搖，能有這樣的結果，已實屬不易。

徐巧芯也在臉書發表當選感言，如下：

感謝每一位投票給我的好朋友，松山信義區11號徐巧芯已經確定當選了！！！

真的很感動。但我們選舉過程並沒有想像中的累。因為我們盡可能讓每一件事都是好玩的、有意義的。

我們這次用了年輕的團隊，全部都是30歲以下、沒有政治背景的年輕人。此外，選舉經費公開透明，我們在選前已接受RJ大訪問，之後會播出。

今天只是一個小小的開始，我始終相信，未來的選舉會往更環保、公開、透明的方向前進。我們每一位都是推動改變的參與者！

再一次感謝支持我（或不支持我）的每一個人，歡迎大家接下來持續監督我！

(中時電子報)

文章來源：徐巧芯臉書

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