台北市長是被「棄投」出來的？蔡英文、陳英鈐慘遭她砲轟

圖為總統蔡英文(左)、中選會主委陳英鈐(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台北市長選舉票數膠著，從開票到凌晨零時仍在持續纏鬥，時間逾10小時半，最終台北市長柯文哲以58萬820票險勝丁守中57萬7566票，姚文智則獲得24萬4641票。對此，台北市議員當選人游淑慧認為，若最後勝出的市長，不是被「選」出來的，而是被「棄投」出來的，「這不是很可笑、很諷刺嗎？」她並在文末怒轟蔡英文總統以及中選會主委陳英鈐。

九合一選舉民進黨慘敗，兼任民進黨主席的總統蔡英文昨晚便宣布辭黨主席並慰留行政院長賴清德。她說身為執政黨主席，首先要對地方選舉結果，負起完全責任，並表示辭去民主進步黨的主席一職，「我們努力不夠，讓所有和我們一起打拚的支持者失望，我也要在此表達我們非常誠摯的歉意」。

對此，游淑慧在臉書發文指出，蔡英文連道歉都搞錯了！應該道歉的是選務亂象，而不是自己政黨的輸贏。游表示，大家不在乎蔡英文辭不辭黨主席，因為對台灣人民來說，那是民進黨的事；但大家想要聽到一個答案，昨天的選務狀況，為什麼會發生？誰該負責？

「昨天選舉的亂象是對台灣民主的一個傷害，也是一齣鬧劇！」游淑慧提及，有多少人想投票，走到了投票所、加入排隊隊伍，但最後因為不耐久排、要上班了、身體不適而離開？她說她一開始排隊10分鐘，就在她的投票所看到5個這樣的案例，她朋友在松山，還看到3個長輩身體不適被迫離開，網路上也有許多這樣類似的聲音。「早上，我媽媽告訴我，她站了一個小時以後，頭昏無力就放棄離開，她氣得說本來是要投侯友宜的」。

這種狀況全台北市可能有多少？游淑慧說全台北市有1538個投票所，只要每一個投票所，一天出現10個這樣的選民，就有1萬5380張選票的誤差，而昨天台北市長最後選舉結果差距只在3000票以內。她說如果最後勝出的市長，不是被「選」出來的，而是被「棄投」出來的。「這不是很可笑、很諷刺嗎？」

游淑慧說這次選舉投票踴躍，但台北市長五個候選人加起來的總票數竟只有141萬4816票，相較2014年的149萬4046票還少了8萬票，這合理嗎？游怒轟蔡英文總統，並餅是民進黨勝敗是一黨之事，把選舉搞成這樣、把公投法修成這樣，才是他們該負責、道歉！至於陳英鈐，游淑慧直言「你該做的事已經都做完了、該捅的簍子也都捅了，該走人了！」

(中時電子報)

文章來源：游淑慧 港湖加游臉書

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