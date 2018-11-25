日資深媒體人岡田充： 台灣兩大政黨時代被踩了煞車

2018年11月25日 09:12 中時 黃菁菁

日本「共同通信社」論述委員（社論主筆）、前駐台北支局長岡田充對選舉結果表示，這次的選舉雖然「綠營」慘敗，但也絕非「藍營」大勝。台灣自政治民主化以來，民進黨、國民黨之「兩大政黨時代」被踩了煞車，有預感「白色時代」已經來臨。對大陸政策已非統獨二選一，而是只剩維持現狀的選項了。

以「首投族」等年輕世代為主的無黨派階層乃白色時代的支持基礎，典型的例子即此次高雄市長選舉的「韓國瑜現象」。韓國瑜雖是國民黨的候選人，但以「非典型國民黨」的政治風格吸引了選民，故也無法說是「藍營」的勝利。

「綠營」的大敗是，在台北市長選舉中沒有擁立柯文哲的戰術大失敗。蔡英文被批評柯文哲的對中融和姿態之基本教義派所拖住，在兩岸政策上一邊提出「維持現狀」，一邊又不得不向「深綠」傾斜，此「胯裂」狀態可說是蔡政府的現狀。

韓國瑜是保守派的反自由主義者，與美國總統川普和巴西新總統很像，都是民粹主義者。

這次的選舉結果使蔡英文總統能否在2020年的總統選舉中勝選連任變得更加不透明。強有力的「白營」候選人出馬的話，蔡英文和藍營候選人都贏不了。所謂兩大政黨時代的「結束」，從大陸政策上來說，「統一或獨立」二選一已變得無意義，而是「維持現狀」以外的選項已經沒有了。

從台灣選民的角度來看，被「維持現狀」框架束縛的台灣社會、經濟，馬英九和蔡英文政府並沒有太大的不同。所謂的「維持現狀」並不是談論台灣的未來與理想，極端的說，是被困在「現狀」裡的意思，體會到的是「閉塞感」。

大陸對台灣施加維持現狀之束縛可說是成功了。然而「白色」時代來臨的話，「紅」也將被迫大大調整台灣政策，因為無論是「綠營」還是「藍營」，都是政黨組織主導的政治，對「紅」來說容易管理，畢竟經歷過許多權力鬥爭的共產黨擅長組織工作。但「白營」不是組織，對手是民粹主義者，利用民進黨內部的矛盾，動搖蔡政府和陳水扁政府的公式已無用武之地了。

(中時 )