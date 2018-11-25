史上最亂投票！張善政曝5大問題 提改革藥方

11月24日投票日，各投票所大塞車。(圖/中央社)

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中時電子報

九合一選舉與10項公投案昨登場，全台投開票所塞爆，戶籍已遷到花蓮的前任行政院長張善政昨上午跑三趟仍沒投到票，最後因要趕回台北陪丁守中看開票，而不得不放棄投票。他今在臉書上發文表示，「我們可以開始研議網路連署與網路(不在籍)投票了嗎？」。網友留言說，「不在籍投票真的太重要了」。

張善政昨在臉書上表示，我昨在臉書上自嘲，大老遠由台北趕到壽豐投票未果的貼文出來後，引起許多臉友正負面的回應，他都虛心接受。其實，不去批評這次中選會故意或是無心把投票流程設計成這麼不當，「我們該真正想遠一點的是，如何面對網路連署與投票的可能」。

他說，關鍵問題是，我們民眾對網路技術夠不夠信心？對網路使用夠不夠熟悉？從這次選舉讓民眾這麼辛苦搶票擠車趕回戶籍地，再排好久好久的隊投下一票。還有先前公投募集連署書的辛苦與複雜度，已經顯示目前投票整個流程與方式是禁不起考驗的。尤其選前嘉義選票外流，以及各種流言，再再都顯示民眾對政府公信力不具信心，擔心政府是否會使出各種選舉奧步來改變選舉結果。

張善政指出，事實上以當今許多如區塊鏈等新的資訊技術而言，安全保障是比以前改進的。如果主事者試圖去竄改，除了有相當的技術難度以外，也很難完全消滅作弊的電子軌跡來躲避事後追查。這次選舉後，不論結果如何，大家一定對投票過程品質不滿意。大家我們可以開始研議網路連署與網路(不在籍)投票了嗎？

網友紛留言說，「我真的覺得等太久了，對於趕時間的人真的不利」、「公投10案10張，根本是擾民，造成隊伍擁塞主因，主委窮於政治算計，本身選務一蹋糊塗，人民哀聲載道，應下台負責」、「要該好好著手硏究規劃。現在連股東會的股東大會之議案表決都已在用了，股票線上交易更是行之有年！就訂在2020年總統大選時啓用吧」、「不在籍投票真的太重要了」。不過，仍有網友擔心「網路做票太方便了」。

(中時電子報)

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