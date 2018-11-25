王世堅賭輸不用跳海！韓國瑜樂邀「跳愛河」

2018年11月25日 10:11 中時電子報 張國欽

台北市議員王世堅選舉前發下豪語，若是韓國瑜當選高雄市長，他就去跳海，此話一出再度引發熱議。結果韓國瑜當選，王世堅輸了，韓國瑜當選後受訪時說「希望王世堅在我上任第1天來高雄跳愛河」、「我在旁邊替他拍手」。

王世堅剃頭，但有網友酸這是理髮不是剃頭（翻攝王世堅臉書）

王世堅2012年總統大選賭輸蔡英文會當選，事後果真飛到日本千葉縣「高空彈跳」。（圖／翻攝自YouTube）

韓國瑜接受三立電新聞台節目主持人陳斐娟訪問時，被問到「會要求王世堅實現跳海承諾嗎？」，韓國瑜當時打趣回答說：「我希望王世堅在我就任第一天就來高雄愛河，找一個點就勇敢跳下去，必要時我在旁邊替他拍手，世堅兄是非常可愛的」。

王世堅九合一大選又賭瑜「韓國瑜當選」，會否如過去之前兌現跳海、剃光頭、高空彈跳，應韓之邀就任日「跳愛河」？大家拭目以待。（中時資料照）

回顧王世堅的「打賭歷史」，他在2008年立委選戰時喊話「如果國民黨台北市立委八席全上（八仙過海），他就要跳海」，結局眾所皆知，王世堅也允諾真的去跳海，當時網友還大讚王是「真男人」。

接著2012年總統大選時，王世堅力挺蔡英文，允諾蔡英文要是沒當選，自己就去高空彈跳，最後王世堅為信守承諾，還特地飛到日本千葉縣「母親農場」進行高空彈跳。

王世堅2017年與網路媒體打賭，他稱自己專訪的影片能超過100萬人次瀏覽，就願意剃頭，最後他一樣賭輸並接受剃髮處罰。

加上這次韓國瑜選上賭輸，王世堅賭注戰績「4賭4輸」，網友笑稱他根本是「豬隊友」，逢賭必輸，由於有人大讚王世堅是說話算話的「真男人」，預料在韓國瑜就任日「跳愛河」的可能性相當高。

(中時電子報)