接民進黨主席？鄭文燦：沒有考慮這個問題

2018年11月25日 10:01 中時 蔡依珍

大贏對手14.5萬票、順利連任的桃園市長鄭文燦，25日一早就開始到桃園各宮廟祈福謝票，預計將走訪17個宮廟，面對民進黨挫敗，是否接任黨主席或直攻2020，鄭文燦都說沒想過也沒考慮，覺得要一步一腳印，強調市民投給他是希望能把市政做好，他心無懸念，先把桃園照顧好，但也直言中央執政是否貼近民意、是否需要調整，需要好好討論。

鄭文燦說，昨晚很晚睡，原規畫好的車隊掃街謝票，因氣氛關係，深夜決定喊卡，改到各大廟宇一一祈福上香、表達感謝，也沒有特別請黨公職做陪。

談到票數在一片藍海中仍衝高到大贏對手14.5萬票，鄭文燦說自己跟桃園市民沒有距離，就像新書《鄭文燦模式》所寫，成功學習包容與謙虛、失敗學習永不放棄，桃園就是包容、團結與多元，投票結果代表路線正確，市民都很了解他的想法，強調他當市長沒有把政治教條放前提，而是怎麼做對桃園最好來考慮，拚經濟和拚建設的路線會持續下去。

鄭文燦也提到，選舉反映的是執政的成績，桃園有所成長，代表市民肯定跟對未來的期待，尤其13行政區都過半，包括首度過半的復興區，以及過去輸掉的南桃四區中壢、平鎮、龍潭和楊梅也都過半，代表整體市民支持他的執政方向。

鄭文燦認為，民主給我們機會、民主也可以帶來反省，民意可以載舟、也可覆舟，任何執政都必須要兢兢業業如臨深淵，我們都必須要接受民主的結果，這畢竟是台灣人民用選票表達心中的意見，這樣的意見任何執政者都需要深刻反省，至於中央執政是否貼近民意、是否需要調整，需要好好討論。他認為失敗可以讓一個人成長，挫折也可以讓一個政黨重生，必須要坦然面對問題，把問題找出來，這才是重點。

4年前逆轉勝時立刻打電話跟黨主席蔡英文報告，但鄭文燦這次並沒有跟小英聯繫，只淡淡地說昨晚有跟基隆市長林右昌、新竹市長林智堅通電話，跟他們說北台灣只有我們三個當選，很多問題上，一方面要給中央打氣，二方面也希望全面反省。

被問題是否接黨主席，鄭文燦斷言：「沒有考慮這個問題！」，因為當選是責任開始，市民期待桃園更多建設和轉型，他的責任就在此，他常說能夠為故鄉做事是幸福的事，會用這樣的態度持續往前衝，選舉這段時間的2個月也是盡全力在跑，雖然大型造勢不多，但仍跑得蠻徹底。至於問鼎2020，他更直言：「我沒想過！」覺得要一步一腳印，市民投給他是希望能把市政做好，「我心無懸念，把桃園照顧好！」

至於議會失守、國民黨強勢過半，鄭文燦表示，這次選舉現任議員民進黨掉4位、國民黨掉3位、無黨掉2位，對民主結果表示尊重，民進黨上屆在桃園議會當選19席，後來增加2席參加黨團運作，這屆也是當選19席，未來議會生態還是協商對話為主，強調他跟議長選前、選後共識都一樣，也會尊重10位無黨議員意見，雖然國民黨團佔多數，仍會跟過去一樣，用對話溝通方式達成府會合作。

(中時 )