呂家清用木工翻轉孩子人生 獲選教育家典範人物

東勢高工老師呂家清（穿藍色襯衫者）與學生們合影。（教育部提供）

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阿榮是新住民子弟，家境清寒，東勢高工實習輔導處老師呂家清發現他對課業並無多大興趣，鼓勵他參與學校的「裝潢人才培育班」，接受培訓課程，如今他已經畢業，每月薪水超過5萬元。呂家清用木工翻轉孩子人生，最近被教育部選為教育家典範人物。

為了扶助學生就學與就業，在104學年度，東勢高工與「台灣行動菩薩助學協會」攜手合作，成立了「發願成才—裝潢人力培育班」，主要針對進修部的學生。

呂家清說，會到進修部就讀的學生，絕大部分是學業成就或是經濟比較弱勢的，家裡需要他們幫忙打工賺錢，這個培育班開設的目的是期望所提出的課程，最能符合學生及產業的需求，使人盡其才，並解決目前裝潢產業人才短缺的現象。

雖然這個計畫立意良好，但一開始的招生其實並不順利，主要是家長跟學生都有疑慮，尤其學生在實習期間，雖然每個月會由協會提供一些津貼，但依然不如在外頭打工所賺得的收入，對那些家境有困難的學生而言，不啻杯水車薪。

面臨種種困難，呂家清從未想過要放棄，積極透過各種途徑爭取並協調，同時也溫暖鼓勵每一個孩子，當他們累的時候，快撐不下去的時候，適時扮演一股堅定相挺的力量。

曾經有一回，呂家清在過年期間，接到一個學生的電話，表達說他想退出，因為爸爸已經很久沒寄錢回家了，跟弟弟相依為命的他只能想辦法自己出去賺錢貼補家用。

提起這段過往，呂家清仍然倍感心酸，忍不住哽咽，而這並不是他遇到的特例，有太多太多學生都有類似的窘境，所以他告訴自己，無論如何都要幫助這些小小年紀就吃盡苦頭的孩子們。最後這位同學在呂家清的勸導下，還是決定留下來，咬緊牙關熬過苦痛，為自己的人生努力爭取一次翻轉的機會。

「我常常跟孩子說裝潢木工這行業很辛苦，但行業斷層很嚴重，只有堅持到底的人未來才能游刃有餘。」呂家清笑道，他期許孩子們現在當學徒，以後進入職場就是別人的師傅，再後來也許自己開公司、當老闆，逐步翻轉人生。

(中時 )

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