日媒： 民進黨敗北勢必影響兩岸關係 陸將友國民黨續對蔡政府施壓

2018年11月25日 10:17 中時 黃菁菁

日本媒體關注台灣的地方選舉，25日都以大篇幅介紹選舉結果，以及今後兩岸關係的變化。日媒指出，民進黨主要輸在兩岸關係政策上，無黨派階層的崛起也發揮了影響力。

《朝日新聞》報導，台灣執政黨在大本營敗北，高雄市長選舉中無黨派階層崛起並發揮了影響力。民進黨在地方選舉中大敗，主要是因為選民對蔡政府執政下，兩岸關係惡化感到不滿，民進黨執政後兩岸就斷了官方的溝通管道，蔡英文要求與大陸重新建立關係，敗選後恐怕更加困難。

民進黨大敗將讓中國對台施壓路線增強了自信，今後勢必在政治、經濟等方面進一步加強對台的影響力。美國對台軍售、承認美台高官互訪等，以行動支持民進黨政府，而大陸方面可能拿這次的選舉結果作為牽制美國的材料。

2020年的總統大選，除民進黨和國民黨外，還加上無黨派階層的動向，無黨派階層的動向很難掌握，今後大陸可能會意識到新的民意，尋求柔軟的對台政策。

《讀賣新聞》報導，大陸今後勢必與國民黨保持良好關係來動搖民進黨。下屆的總統選舉，對中關係可能成為選戰焦點。習近平政府將繼續打擊民進黨，讓民進黨下台，今後也可能促使台灣的邦交國與台灣斷交。外交相關人士還預測，為促使民進黨內部分裂，大陸可能推動台灣地方首長訪中。

《日本經濟新聞》分析，蔡英文雖然辭去民進黨黨主席之職，但仍繼續總統職務，政權的向心力降低乃無可避免，民進黨也被迫要重新審視包括替換下屆總統選舉候選人在內的選戰策略。相對的，採取親中路線的國民黨在恢復黨勢後，若能在下屆總統選舉中奪回政權，兩岸關係可能會發生很大的變化。

《產經新聞》報導，民進黨慘敗及蔡英文辭去黨主席，勢必使蔡英文的權力基礎弱化，陣營內的獨立派與國民黨的親中勢力對「維持現狀」的批判很可能升高。一般認為，大陸對蔡政府可能更加強施壓的力道，對兩岸關係也將造成影響。

產經分析，民進黨的敗選可能讓大陸對於不承認「一中原則」的蔡政府採取強硬路線的自信增強，再度加強軟硬兼施的攻勢。大陸也將關注拉攏台灣的美國總統川普之動向。下周大陸國家主席習近平與川普在G20峰會上會面後，對台政策可能出現變化。

(中時 )