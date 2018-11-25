他揭民進黨3大戰略錯誤 蔡恐成史上首位無法連任總統

2018年11月25日 10:25 中時電子報 戴安瑋

九合一大選民進黨慘敗，國政基金會高級助理研究員高順德表示，民進黨機關算盡，算漏了「民心」，也算漏了「韓國瑜」，最後誤了自己的性命，把自己全面擊潰，他並點出3大敗選原因指，註定蔡英文提前跛腳，成為台灣史上第一位無法連任的總統。

高順德在《Yahoo論壇》上表示，2016年民進黨全面執政，達到權力的最高峰；2018年11月24日民進黨由極盛轉衰，這次民主的震央首發於高雄，一路由南向北，把民進黨震得兵敗如山倒，領軍的蔡英文在北、中、南三條戰線同時失守，也註定蔡英文將提前跛腳，甚至成為台灣史上第一位無法連任的總統。

他說，這次選戰民進黨犯了三項重大戰略錯誤，包括以為「改革」可以當飯吃、權力讓民進黨集體失明，看不到人民痛苦所在、民進黨不斷以統獨牌對選民進行「情緒勒索」，反向地把韓國瑜推到了民意的前頭。

他說，中秋節是台灣整個民意的分水嶺，韓國瑜成功打出「北漂」議題，在全台快速崛起，韓國瑜射出的這支「北漂」穿雲箭，成功地把全台的「北漂」民意與族群迅速集結，形成千軍萬馬來相會的壯觀場面。「韓流」從10月份起迅速發威，並在11月份形成「外溢效應」，讓「韓國瑜一人救全黨」的效應快速蔓延，最後不僅成功救援了選情膠著的台中市和雲林縣，更翻轉了新竹縣的選情。

他並分析這次的選舉結果對未來的政局會產生幾項重大的影響，第一是台灣選舉的「鐘擺效應」將提早發酵，從過去的8年縮短至4年，在2020年再次發生政黨輪替；第二是蔡英文提前跛腳，2020年總統大選恐也將提前出局。

網友說，「蔡英文敗選感言竟說，正確的路,要堅持改革......，三寶總統似乎沒感受到人民的憤怒，可悲! 2020人民繼續給妳難看」、「國民黨三四十年執政才完全失去政權，民進黨才兩年就做到了」、「至始至終，他們從來都不認為錯在自己身上，這一切都是別人造成的，如果有一絲檢討的心態，怎會走到如此地步」。

(中時電子報)