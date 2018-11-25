他揭民進黨3大戰略錯誤 蔡恐成史上首位無法連任總統

總統蔡英文24日晚請辭黨主席一職。（資料照片/中央社）

友善列印
中時電子報

九合一大選民進黨慘敗，國政基金會高級助理研究員高順德表示，民進黨機關算盡，算漏了「民心」，也算漏了「韓國瑜」，最後誤了自己的性命，把自己全面擊潰，他並點出3大敗選原因指，註定蔡英文提前跛腳，成為台灣史上第一位無法連任的總統。

高順德在《Yahoo論壇》上表示，2016年民進黨全面執政，達到權力的最高峰；2018年11月24日民進黨由極盛轉衰，這次民主的震央首發於高雄，一路由南向北，把民進黨震得兵敗如山倒，領軍的蔡英文在北、中、南三條戰線同時失守，也註定蔡英文將提前跛腳，甚至成為台灣史上第一位無法連任的總統。

他說，這次選戰民進黨犯了三項重大戰略錯誤，包括以為「改革」可以當飯吃、權力讓民進黨集體失明，看不到人民痛苦所在、民進黨不斷以統獨牌對選民進行「情緒勒索」，反向地把韓國瑜推到了民意的前頭。

他說，中秋節是台灣整個民意的分水嶺，韓國瑜成功打出「北漂」議題，在全台快速崛起，韓國瑜射出的這支「北漂」穿雲箭，成功地把全台的「北漂」民意與族群迅速集結，形成千軍萬馬來相會的壯觀場面。「韓流」從10月份起迅速發威，並在11月份形成「外溢效應」，讓「韓國瑜一人救全黨」的效應快速蔓延，最後不僅成功救援了選情膠著的台中市和雲林縣，更翻轉了新竹縣的選情。

他並分析這次的選舉結果對未來的政局會產生幾項重大的影響，第一是台灣選舉的「鐘擺效應」將提早發酵，從過去的8年縮短至4年，在2020年再次發生政黨輪替；第二是蔡英文提前跛腳，2020年總統大選恐也將提前出局。

網友說，「蔡英文敗選感言竟說，正確的路,要堅持改革......，三寶總統似乎沒感受到人民的憤怒，可悲! 2020人民繼續給妳難看」、「國民黨三四十年執政才完全失去政權，民進黨才兩年就做到了」、「至始至終，他們從來都不認為錯在自己身上，這一切都是別人造成的，如果有一絲檢討的心態，怎會走到如此地步」。

(中時電子報)

文章來源：Yahoo論壇

史上最亂投票！張善政曝5大問題 提改革藥方
惡！陳英鈐躲貴賓室不處理選舉亂象 包正豪爆氣

怒嗆姚文智「X！我早就叫你退」… 當選台東縣長！饒慶鈴訪鄉鎮長及…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。