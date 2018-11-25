陸力追美福特級航母 2020年前打造005與006艦

2018年11月25日 10:37 中時電子報 楊幼蘭

長興島造船基地

為了維護日益擴增的海洋權益，解放軍正快馬加鞭打造航母，如今已有「遼寧」艦和首艘自製的002艦，而第3，甚至可能第4艘正在打造。

中國大陸軍事評論員陳光文指出，最新消息顯示，解放軍第5艘和第6艘可望在2020年前開工。

為了維護日益擴增的海洋權益，解放軍正快馬加鞭打造航母，如今已有「遼寧」艦和首艘自製的002艦，而第3，甚至可能第4艘正在打造。

中國大陸軍事評論員陳光文指出，最新消息顯示，解放軍第5艘和第6艘可望在2020年前開工。

分析認為，這意味研製005核動力航母正在攻關階段，可能意味著核動力航母將在2025年前後裝備部隊。由此推斷，解放軍核動力航母應該不會遲於2020年開建，甚至可能已經開工。

分析認為，中國計畫在2025年前「實現走向深藍遠海的戰略轉型」，而所謂的轉型，很可能就是先前盛傳擁有6艘航母的遠洋海軍計畫。如今001航母「遼寧」艦已經服役，002艦持續海試，003傳統動力+電磁彈射型航母已在上海開建3年，如果推測不錯的話，004航母也應該進入模組化建造初期階段。

根據這進度推算，解放軍計畫在2025年服役的6艘航母都會在2020年前開工，而其中第5和第6艘肯定會是核動力10萬噸級。

分析指出，接著或幾乎與此同時，中國再開建更厲害的005和006核動力航母，直接追趕美國「福特」級航母。預料它們的排水量不會低於10萬噸，使用電磁彈射器，而主力載機可能是以殲-31為基礎開發的艦載機。

在發展艦載機方面，沈飛經驗可能更豐富，分析認為，總艦載機數量可能在60~80架左右。而按照中國海軍在2025年前「實現走向深藍遠海的戰略轉型」規劃，這兩艘核動力航母的服役時間最遲就是2025年，屆時解放軍將實現擁有6艘航母的世紀夢想。

(中時電子報)