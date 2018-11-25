選後兩樣情 朱學恒2詩贈高雄：未來日子還長呢

2018年11月25日 10:33 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁(中)敗給國民黨提名的韓國瑜，陳其邁在晚上8點多選票還未全部開完時，就已抵達總部向支持者宣布敗選。（圖／黃子明）

2018九合一選舉民進黨雪崩式慘敗，國民黨高雄市長參選人韓國瑜以15萬票差距大贏民進黨陳其邁，翻轉綠營執政20年的高雄市。2名候選人選後也展現君子風度，「宅神」朱學恒在臉書分享2首詩分別送給韓國瑜、陳其邁，說「未來日子還長著呢」。

陳其邁昨晚8時45分宣布敗選，現場氣氛悲戚凝重，陳其邁致電韓國瑜「市長」祝賀；韓國瑜則在市黨部發表12分鐘勝選感言，稱陳其邁為可敬對手，2人展露絕佳風度。

朱學恒在臉書發文，先是引用香港漫畫家作品《風雲》句子「金麟豈是池中物，一遇風雲便化龍，九霄龍吟驚天變，風雲際會淺水游。」，接著貼上杜甫《題烏江亭》「勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒。 江東子弟多才俊，捲土重來未可知」，似乎比喻韓國瑜、陳其邁選戰激烈，選後一勝一敗兩樣情。

朱學恒也指出，「兩首詩送給高雄的兩位，未來日子還長著呢。」網友紛紛留回應「陳其邁的敗選感言，令人動容」、「高雄這場，當真可列入史詩級」、「敗在民進黨的執政，蔡英文的執政害死優秀的地方人才」，也有網友歪樓討雞排「朱大好有格調，但粗俗的我只想到雞排」、「快點決定什麼時候要發雞排，特休要提前排的捏」。

(中時電子報)