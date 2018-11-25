當選台東縣長！饒慶鈴訪鄉鎮長及議員 為上任暖身

2018年11月25日 11:29 中時 楊漢聲

史上開票最久的9合1大選落幕，台東由國民黨饒慶鈴當選台東縣長，饒慶鈴一大早就展開拜訪行程，拜訪新出爐的各鄉鎮市長及議員，盼為未來縣政提前打下基礎。

饒慶鈴第1站就到順利連任的台東市長張國洲競選總部，除了恭賀張國洲順利當選外，也就台東垃圾問及元宵節問題進行討論，也宣示將來縣府及市公所會緊密合作。

饒慶鈴表示，為來的16鄉鎮長都是她的後盾，30位議員都是她最重要的諮詢對象，將會一一拜訪進行請益。

「女力出頭天」，國民黨推出的7位女將都全壘打，饒慶鈴說，她相當高興，大家都是很好的朋友，24日有打電話相互恭賀，未來會特別重視婦幼政策。

拿到台東縣長史上最高的7萬多票，饒慶鈴除了說父親饒穎奇終於可以「放心了」外，她也坦言勝選當晚輾轉難眠，因為每張票數都是選民期待，肩上的擔子相當重。

另外有媒體提到，這次選舉結果是否是中央執政不利有關，饒慶鈴表示，這是民主的珍貴，不要用華麗的詞藻來欺騙選民，民眾用這張選票，一票票投出來告訴中央，要的是民生與經濟。

饒慶鈴也感嘆，開票當晚是民主珍貴的一夜，感謝能夠親身參與這過程，特別是當晚她也看台北市長開票到凌晨內心也非常激動。

另外，饒慶鈴提及她跟當選的宜蘭縣長林姿妙及花蓮徐榛蔚感情很好，針對花東共同建設，期待能夠完成鐵路及公路建設，交通對宜花東是最重視，上任後會做共同討論。

(中時 )