凌晨5點半才封存選票 鄭文燦要中央記取教訓全面檢討

2018年11月25日 11:14 中時 蔡依珍

桃園市長鄭文燦，25日一早就開始到桃園各宮廟祈福謝票，預計將走訪17個宮廟，民眾熱情上前搶合照，仍比出「五告讚」的5號。(蔡依珍攝)

民眾搶著拜託連任成功的市長鄭文燦簽名。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦，25日一早就開始到桃園各宮廟祈福謝票。(蔡依珍攝)

公投綁大選導致排隊人龍多又長，還首度出現「邊排隊邊開票」的亂象，順利連任的桃園市長鄭文燦直言真的很混亂，中央應該記取教訓，否則公投成為常態，「每次選舉都這樣還得了！」

2018九合一選舉表定24日下午4時投票截止，但今年有10案公投綁大選，造成排隊人龍無法消化，下午4時一到仍有多個投開票所仍有長長排隊人龍，出現「邊開票邊投票」的奇特現象。

桃園市直到晚間7點29分最後一位選民才投完票，距離投票截止已經超過3個半小時，鄭文燦直言，昨天的公投投票真的很混亂、大塞車，選務非常混亂，就算臨時增加很多圈選處，仍然無法消化人潮，中選會一定要好好檢討這次公投的作業。

鄭文燦說，很多民眾放棄投票權，甚至認為選務規畫不完善，影響人民行使投票的權益，但選務一條鞭，地方選委會配置接受中央統一規畫，中央一定要記取公投投票教訓，否則若公投成為常態，「每次選舉都這樣不得了！」

桃園昨開票到深夜逾12點才全數開完，以桃園區為例，全數選票（含公投票）最後從投票所運到區公所的時間已是凌晨1點半，全市13個行政區的市長、市議員選票送抵桃園市選委會完成封存更已是今天清晨5點30分，作業中心人員和護票的警察都非常辛苦，鄭文燦說自己開票結果出爐也有到選委會慰問，重申中央一定要記取公投投票教訓。

(中時 )