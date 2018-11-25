東奧正名未過 奧會主席：捍衛會籍和參賽資格

2018年11月25日 10:58 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

選舉落幕，受過國內外關注的2020東京奧運正名公投，最後不同意票比同意票多了100多萬票，確定不通過，中華奧會主席林鴻道透過聲明發表感想，感謝體育界的所有人同舟共濟，捍衛會籍和選手參賽資格。

林鴻道表示，大家都知道國際體壇有其現實與嚴厲的那一面，擔任中華奧會主席，他的信念就是越是困難的局勢，就越要有承擔的勇氣，必須扛起這個責任，否則就失去了奧會存在的意義。

以下是林鴻道感言全文：

感謝各位委員、體育界朋友、選手、教練大家同舟共濟，共同捍衛會藉，捍衛選手參賽資格。

「東奧正名」不是一個簡單的決定，因為天秤的兩端，都乘載著台灣的希望。從世大運到剛落幕的亞運，國家代表隊的選手們優異的表現，帶動了國人近年來對運動賽事的熱情日熾，當我們選手在國際賽事上贏得佳績，站在領奬台上，升起了代表我國的會旗，升起的是台灣之光，也帶著台灣的榮耀走到國際；

這些背後是每一位選手辛苦鍛煉，汗水與淚水交織的成果，如果頓失了舞台，他們努力的目標是什麼？找不到努力的方向，何其不公平。

大家都知道國際體壇有其現實與嚴厲的那一面，大家身為中華奧會的一分子，有責任守護著選手們進入奧運殿堂的夢想。

擔任中華奧會主席，我的信念很簡單：越是困難的局勢，就越要有承擔的勇氣，我們必須扛起這個責任，否則就失去了奧會存在的意義。

感謝所有的朋友的努力，感謝社會大眾對體育環境的理解，對我們的支持，投下了不同意票，讓正名公投「未通過」，大大降壓了我們險峻的處境，希望一切順利，天佑台灣！

再一次感謝各位！

鴻道上

(中時電子報)