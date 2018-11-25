東奧正名未過 奧會主席：捍衛會籍和參賽資格

東奧正名公投未通過，中華奧會主席林鴻道表示，感謝體育界的所有人同舟共濟，捍衛會籍和選手參賽資格。(資料照/季志翔攝)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

選舉落幕，受過國內外關注的2020東京奧運正名公投，最後不同意票比同意票多了100多萬票，確定不通過，中華奧會主席林鴻道透過聲明發表感想，感謝體育界的所有人同舟共濟，捍衛會籍和選手參賽資格。

林鴻道表示，大家都知道國際體壇有其現實與嚴厲的那一面，擔任中華奧會主席，他的信念就是越是困難的局勢，就越要有承擔的勇氣，必須扛起這個責任，否則就失去了奧會存在的意義。

以下是林鴻道感言全文：

感謝各位委員、體育界朋友、選手、教練大家同舟共濟，共同捍衛會藉，捍衛選手參賽資格。

「東奧正名」不是一個簡單的決定，因為天秤的兩端，都乘載著台灣的希望。從世大運到剛落幕的亞運，國家代表隊的選手們優異的表現，帶動了國人近年來對運動賽事的熱情日熾，當我們選手在國際賽事上贏得佳績，站在領奬台上，升起了代表我國的會旗，升起的是台灣之光，也帶著台灣的榮耀走到國際；

這些背後是每一位選手辛苦鍛煉，汗水與淚水交織的成果，如果頓失了舞台，他們努力的目標是什麼？找不到努力的方向，何其不公平。

大家都知道國際體壇有其現實與嚴厲的那一面，大家身為中華奧會的一分子，有責任守護著選手們進入奧運殿堂的夢想。

擔任中華奧會主席，我的信念很簡單：越是困難的局勢，就越要有承擔的勇氣，我們必須扛起這個責任，否則就失去了奧會存在的意義。

感謝所有的朋友的努力，感謝社會大眾對體育環境的理解，對我們的支持，投下了不同意票，讓正名公投「未通過」，大大降壓了我們險峻的處境，希望一切順利，天佑台灣！

再一次感謝各位！

鴻道上

(中時電子報)

NBA》勇士主帥鬆口：柯瑞5連客宣… NBA》哈登狂轟40分 火箭竟然還輸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。